嘉義市某國小導師涉不當管教 家長提國賠

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（中央社記者姜宜菁嘉義市21日電）嘉義市某國小班導師涉不當管教成立，包括在走廊罰寫、巴頭、拍打身體等，但未構成霸凌。家長將提申復並向嘉義市府提出國賠，校方將開教師成績考核委員會討論懲處。

學生家長今天告訴中央社記者，小孩就讀嘉義市某國小三年級，去年11月起出現不願學習的情況，一開始以為是適應不良，追問之下才知道在學校遭到霸凌、不當管教。家長向學校轉達轉學之意，沒想到小孩被修理更慘，因此去年12月底提出霸凌調查申請書。

調查結果上月底出爐，認定不構成霸凌，但不當管教行為包括中午搬桌椅在走廊罰寫、不能休息，還有被巴頭、拍打身體。

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家長難以忍受，調查小組僅訪談年幼且不相關同班學生的證詞，作為兒子身心狀況的基礎，認定霸凌不成立，將循法律程序提申復。同時向嘉義市政府提國家賠償，請求新台幣20萬元精神撫慰金，家長表示，若獲判定賠償，將全數捐助嘉義家扶中心。

對此校方表示，學校接獲家長提出調查申請皆依規定處置，絕無護短，下週開教師成績考核委員會討論懲處，導師若對懲處結果不服，可提申復。（編輯：郭諭儒）1130221