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辣椒粉含致癌色素 新北稽查原料商留存檢體送驗

2024/2/7 21:38（2/7 22:21 更新）
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新北市衛生局7日晚間表示，接獲雲林縣衛生局通知，某辣椒粉驗出潛在致癌性工業染料「蘇丹色素3號」，隨即派員前往原料商稽查，抽驗同批紅辣椒粉原料，並留存檢體等待化驗。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月7日
新北市衛生局7日晚間表示，接獲雲林縣衛生局通知，某辣椒粉驗出潛在致癌性工業染料「蘇丹色素3號」，隨即派員前往原料商稽查，抽驗同批紅辣椒粉原料，並留存檢體等待化驗。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月7日
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市衛生局今晚表示，雲林縣通報某紅辣椒粉檢測出潛在致癌性工業染料色素後，稽查位於新北市的原料商，業者出具未檢出相關色素的自主送驗報告，稽查人員留存檢體將送驗。

新北市衛生局晚間發布新聞指出，下午接獲雲林縣衛生局通知，某公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」，有效日期為2025年12月12日，檢出工業用染料「蘇丹色素3號」。

新北市食品藥物管理科長楊舒秦晚間接受中央社記者電訪表示，俗稱「蘇丹紅」的蘇丹色素，是工業用色素，具有潛在致癌性，不是台灣准用的著色劑，不得使用於食品中。

楊舒秦指出，經查紅辣椒粉的原料是由新北市某公司從中國進口，衛生局立即派員前往稽查，業者指稱紅辣椒粉自中國進口後，以原包裝出貨至某公司斗六廠製成四合一調味料組合。

衛生局表示，業者在現場出具紅辣椒粉原料近期自主送驗報告，並未檢出「蘇丹色素3號」。為釐清事件原因，現場抽驗同批紅辣椒粉原料，已經留存檢體等待化驗。

楊舒秦指出，新北市衛生局檢驗科實驗室無法檢驗蘇丹色素，將於春節過後委託外界合格實驗室送驗；若原料確認檢出非准用色素，可依違反食品安全衛生管理法，處7年以下有期徒刑、拘役或科，或併科新台幣8000萬元以下罰金。

衛生局表示，雲林縣衛生局通知違規產品銷售通路為全聯福利中心，獲訊後隨即查察市內10家全聯超市，業者都已接獲總公司通知將違規產品下架。後續將配合雲林縣衛生局追查釐清案情。（編輯：戴光育）1130207

新北市衛生局7日晚間表示，某公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」遭檢出工業用染料「蘇丹色素3號」，具有潛在致癌性，經派員前往通路商稽查，業者總公司已經通知下游門市下架。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月7日
新北市衛生局7日晚間表示，某公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」遭檢出工業用染料「蘇丹色素3號」，具有潛在致癌性，經派員前往通路商稽查，業者總公司已經通知下游門市下架。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月7日
新北市衛生局7日晚間表示，接獲雲林縣衛生局通知，某辣椒粉驗出工業染料色素「蘇丹色素3號」，具有潛在致癌性，北市衛生局派員前往鋪貨的超市稽查，業者已接獲總公司通知，將違規產品下架。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月7日
新北市衛生局7日晚間表示，接獲雲林縣衛生局通知，某辣椒粉驗出工業染料色素「蘇丹色素3號」，具有潛在致癌性，北市衛生局派員前往鋪貨的超市稽查，業者已接獲總公司通知，將違規產品下架。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月7日
#雲林縣衛生局
#楊舒秦
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