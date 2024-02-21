蘇丹紅辣椒粉流向7業者 食藥署清查中國進口貨

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，「蝦味先香辣口味」零嘴也受害。衛福部食藥署調查，源頭的保欣企業出貨給濟生、禾禾園等7家業者再流向食品業；此外，近半年從中國進口辣椒粉172批，食藥署預計1個月內完成清查。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用用的著色劑，目前是環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

此案源於雲林縣衛生局抽驗濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒（效期：114.12.12）」，產品在1月30日檢出含有蘇丹色素3號18ppb，違反不得檢出規定，共1萬1824罐全數下架。

衛生福利部食品藥物管理副署長林金富今天在例行記者會中說明，經查，這項產品原料是向新北市的保欣企業有限公司購入，同批號原料出貨下游7家業者。

這7家業者為濟生公司、禾禾園國際貿易有限公司、申元有限公司、永芳香料加工所、順盛食品原料有限公司、瑪爾氏國際貿易有限公司，分別位於台北、新北、台南、台中和高雄等地，另外還有1家業者聲稱買到不同批號的相同產品，正釐清中，若為同批就得下架。

他強調，均有掌握相關流向，「沒有未爆彈」，依據食品安全衛生管理法規範，相關業者得知原材料具有食安風險、政府祭出最高管制強度時，要自行將產品送驗、確保其產品安全無虞。

自去年12月11日起至今年6月10日期間，邊境查驗採取100%逐批查驗中國辣椒粉，媒體詢及為何仍有問題產品出現在市面。林金富說明，這次出問題的產品是在那之前輸入，當時管控措施為50%加強抽批，後市場也會抽驗，只要有不合格，就會回饋到邊境加強抽驗頻率。

根據食藥署統計，去年8月12日至今年2月12日期間，中國進口辣椒粉共計報驗172批，其中24批不合格（其中5批檢出蘇丹色素3號、16批次檢出克美素）、不合格率13.95%。

林金富說，針對21間曾經有違規紀錄的中國廠商，暫停輸入台灣3個月，並預計在1個月清查檢驗這172批，確保國內商品都合格。（編輯：陳清芳）1130221

（食藥署提供）