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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅1/17
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桃園檢出4件蘇丹紅辣椒粉 市府啟動預防性下架

2024/2/21 15:58（2/21 16:16 更新）
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具致癌風險的非法定著色劑蘇丹紅全台流竄，桃園市政府衛生局抽驗結果有4件不合格，已封存相關原料及不同批號辣椒粉。（桃園衛生局提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
具致癌風險的非法定著色劑蘇丹紅全台流竄，桃園市政府衛生局抽驗結果有4件不合格，已封存相關原料及不同批號辣椒粉。（桃園衛生局提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
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（中央社記者葉臻桃園21日電）具致癌風險的非法定著色劑蘇丹紅全台流竄。桃園衛生局今天指出，抽驗有4件不合格，封存相關原料及不同批號辣椒粉，將同製造廠疑慮產品預防性封存、抽驗5件，並啟動預防性下架。

桃園市政府衛生局下午發布新聞稿指出，8日至保欣企業有限公司的龜山倉儲及桃園市內販售處主動抽驗紅辣椒粉產品10件，檢驗結果昨天出爐，有4件檢出蘇丹色素3號，為保欣公司及濟生股份有限公司各2件，已會同相關單位啟動聯合稽查及全面預防性下架。

衛生局表示，此次分別在全國食材廣場大有店及家樂福內壢店抽驗，檢出蘇丹色素3號的不合格產品共4件，其中2件為保欣公司桃園倉儲抽驗不同批的紅辣椒粉原料，均檢出9ppb；另2件為濟生公司生產的飛馬牌細粉紅辣椒，各檢出7ppb及14ppb；已通知轄內業者下架回收不得販售。

衛生局指出，經追查業者登錄於食藥署的食品追溯追蹤管理系統發現，保欣公司申報紅辣椒粉原料製造廠均為中國大陸河南省三禾藥業有限公司，與雲林縣衛生局日前檢出濟生細粉紅辣椒來源相同，但屬不同批號，因而啟動全面預防性下架。

衛生局表示，昨天接獲相關不合格檢驗報告後，立即啟動食安聯合稽查、前往保欣公司儲存倉庫查核，封存檢驗不合格紅辣椒粉原料及不同批號辣椒粉總計2萬6426.8公斤，現場另發現同中國製造廠且顏色鮮紅的紅辣椒片、紅辣椒碎，針對疑慮產品予以預防性封存9030公斤並抽驗5件，待檢驗結果合格才可販售。

衛生局指出，因蘇丹色素3號為具食安疑慮毒化物，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」規定，全案已移請產品所轄衛生局後續處辦。（編輯：戴光育）1130221

#食藥署
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