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蝦味先香辣口味驗出蘇丹紅 澎湖下架回收131包

2024/2/21 18:58
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（中央社澎湖縣21日電）含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉原料流入裕榮食品公司，製成「蝦味先香辣口味」，澎湖衛生局今天表示，下架回收共計131包，並籲請民眾勿食用，持續追查原料流向。

澎湖衛生局今天發布訊息指出，高雄市衛生局稽查含致癌物「蘇丹紅」的不合格辣椒粉原料共8公斤，已製成「蝦味先香辣口味」產品，規格有60克、80克、115克、300克，批號有效期限2024年9月8日至2024年10月2日，針對澎湖縣內全聯福利中心、農會、福利站等通路稽查，已下架回收共計131包。

澎湖衛生局長陳淑娟表示，俗稱「蘇丹紅」的蘇丹色素3號為工業用染料，非台灣准用的食品著色劑，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」規定，且為環境部公告為具食安疑慮毒性化學物質，禁止添加於任何食品，長期食用可能會對肝、腎有毒性傷害，甚至致癌風險。

陳淑娟表示，除全面下架回收外，其相關部分產品也採預防性下架，並將加強查察市面食品販售業者，並持續追蹤市售相關產品，以維護消費者安全及權益。（編輯：郭諭儒）1130221

#陳淑娟
#裕榮食品公司
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