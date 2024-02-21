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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅2/21
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蝦味先香辣口味驗出蘇丹紅 台南回收下架1.6萬包

2024/2/21 20:15（2/21 20:26 更新）
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台南市衛生局21日指出，接獲高雄市衛生局通報含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉製成蝦味先產品流入台南2處銷售業者據點，衛生局和消保官隨即派員稽查通路下架回收情形。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年2月21日
台南市衛生局21日指出，接獲高雄市衛生局通報含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉製成蝦味先產品流入台南2處銷售業者據點，衛生局和消保官隨即派員稽查通路下架回收情形。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年2月21日
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（中央社記者張榮祥台南21日電）含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉原料流入裕榮食品公司，製成「蝦味先香辣口味」，台南市政府今天稽查通路及賣場，將陸續回收及下架逾1萬6000包。

台南市衛生局今晚發布新聞稿指出，高市通報含蘇丹色素3號辣椒粉製成蝦味先、流入台南市2處銷售業者據點，衛生局和消保官今天稽查通路下架回收情形。

衛生局表示，台南2處銷售業者據點中，1處是食品物流商進貨1萬3920包這批產品，先在物流倉儲下架1673包，其餘1萬2247包於昨天通知下游超商回收。另1處食品批發商已自主下架2789包（不分批次）。

衛生局也稽查家樂福、統一超商、俗俗的賣及823生鮮超市，下架產品128包（不分批次）。

衛生局表示，將持續追蹤產品回收情形，若消費者已購買這批產品，可持發票及產品向原購買商提出退換貨。（編輯：郭諭儒）1130221

#台南市政府
#台南市
#台南市衛生局
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