更多編輯台推薦新聞：
OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院朝野協商達共識 邀陳建仁23日食安專案報告
首頁 / 生活
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅2/23
首頁 / 生活

蝦味先香辣口味驗出蘇丹紅 嘉縣下架362包

2024/2/22 16:16（2/22 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣衛生局日前獲報指「蝦味先香辣口味產品」特定生產批次含蘇丹色素3號辣椒粉，隨即啟動全面稽查，至22日止查核縣內78家業者，各通路共下架362包產品，目前各賣場店家均已停售，後續將持續追蹤產品回收情形。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年2月22日
嘉義縣衛生局日前獲報指「蝦味先香辣口味產品」特定生產批次含蘇丹色素3號辣椒粉，隨即啟動全面稽查，至22日止查核縣內78家業者，各通路共下架362包產品，目前各賣場店家均已停售，後續將持續追蹤產品回收情形。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年2月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義縣22日電）含致癌物蘇丹色素3號的辣椒粉流向蝦味先香辣口味產品，嘉義縣衛生局啟動全面稽查，至今天查核縣內78家業者，在嘉義縣各通路下架362包產品，目前各賣場店家均停止販售。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，20日接獲高雄市政府衛生局電郵通報，「蝦味先香辣口味產品」特定生產批次含蘇丹色素3號辣椒粉，該批產品規格為60、80、115、300克，有效期限從2024年9月8日至2024年10月2日止。

嘉義縣衛生局啟動全面稽查，至今天為止查核縣內78家業者，在嘉義縣各通路下架362包產品，目前各賣場店家均停止販售，衛生局將持續追蹤產品回收情形。

另外，嘉義縣某食品業者為原料下游商，購入3包含蘇丹色素的「1號辣椒粉」，使用120公克辣椒粉製作「手工蔬菜捲（全素）」，嘉縣衛生局已全面下架回收待銷毀。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，蘇丹色素有致癌風險，為守護民眾食品安全，衛生局定期進行市售產品抽驗，此次查獲蝦味先香辣口味含蘇丹色素3號，提醒民眾察看家中是否有該批次產品，如不慎購買請勿食用，可持發票及產品向原購買商提出退換貨，衛生局將持續追蹤監控。（編輯：陳清芳）1130222

#高雄市政府衛生局
#嘉義縣
#嘉義縣衛生局長
#趙紋華
#蘇丹紅
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇丹紅辣椒粉流向 中市掌握13家業者全下架停售停用
172.30.142.48