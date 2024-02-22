蝦味先香辣口味驗出蘇丹紅 嘉縣下架362包

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義縣22日電）含致癌物蘇丹色素3號的辣椒粉流向蝦味先香辣口味產品，嘉義縣衛生局啟動全面稽查，至今天查核縣內78家業者，在嘉義縣各通路下架362包產品，目前各賣場店家均停止販售。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，20日接獲高雄市政府衛生局電郵通報，「蝦味先香辣口味產品」特定生產批次含蘇丹色素3號辣椒粉，該批產品規格為60、80、115、300克，有效期限從2024年9月8日至2024年10月2日止。

嘉義縣衛生局啟動全面稽查，至今天為止查核縣內78家業者，在嘉義縣各通路下架362包產品，目前各賣場店家均停止販售，衛生局將持續追蹤產品回收情形。

另外，嘉義縣某食品業者為原料下游商，購入3包含蘇丹色素的「1號辣椒粉」，使用120公克辣椒粉製作「手工蔬菜捲（全素）」，嘉縣衛生局已全面下架回收待銷毀。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，蘇丹色素有致癌風險，為守護民眾食品安全，衛生局定期進行市售產品抽驗，此次查獲蝦味先香辣口味含蘇丹色素3號，提醒民眾察看家中是否有該批次產品，如不慎購買請勿食用，可持發票及產品向原購買商提出退換貨，衛生局將持續追蹤監控。（編輯：陳清芳）1130222