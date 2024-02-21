蘇丹紅辣椒粉流向 中市掌握13家業者全下架停售停用

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）含致癌物蘇丹紅的問題辣椒粉流向全台，台中市政府今天表示，已掌握轄內3家食品製造業者、7家經銷販售商及3家下游食品業者，全數下架停止販售或使用。

台中市食安處今天發布新聞稿表示，雲林縣衛生局抽驗台北市濟生公司之斗六廠生產之「家用四合一調味料組合」產品，細粉紅辣椒檢出蘇丹色素3號，此辣椒粉的源頭進口商為新北市保欣企業。

食安處前往販售「家用四合一調味料組合」之全聯通路稽查，此產品全市共進貨1848瓶，已下架回收1703瓶，售出的145瓶，將監督全聯門市確實回收。

食安處20日獲報，津華食品公司也購入問題辣椒粉，現場查核此公司購入辣椒粉約36公斤，未售出約15.3公斤，已下架停售；另售給「漢來海港餐廳－台中」、「三元商行」及「五鮮級鍋物專賣（台中市4家、南投縣2家、彰化縣5家）」使用或販售，均已下架停用，由津華公司回收約6.6公斤。

食安處表示，高雄市通報含蘇丹色素3號辣椒粉製成蝦味先，已掌握綜神有限公司、承達行銷有限公司、捷盟行銷股份有限公司、全台物流股份有限公司、萊爾富國際有限公司、昱信物產企業有限公司6家經銷商，共進貨約2625.8公斤，庫存634.6公斤。

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已銷售1991.2公斤給各下游販售商，包括全聯、寶雅、中聯百貨、統一便利超商、全家便利商店、萊爾富便利商店等，現已全數下架停售及回收，消費者可至原購買地點退貨。

食安處21日接獲新北市及桃園市衛生局提供，台中市西屯區小磨坊國際貿易股份有限公司有進貨問題辣椒粉3000公斤，但購入原料尚未使用，責令業者儘速退貨上游處理；另外，還有大肚區綠吔實業進貨500公斤，已全數退貨給上游保欣企業。（編輯：陳仁華）1130221