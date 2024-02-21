蘇丹紅辣椒粉流向7業者 新北清查又追出5家

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市衛生局今天表示，保欣公司除出貨含蘇丹紅紅辣椒粉至濟生等7家業者再流向食品業，市府又查出倉儲的原料出貨給另5家業者，據業者指稱疑中國原料以編織袋包裝時遭污染。

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，「蝦味先香辣口味」零嘴也受害。衛福部食藥署調查，源頭的保欣企業出貨給濟生、禾禾園等7家業者再流向食品業；此外，近半年從中國進口辣椒粉172批，食藥署預計1個月內完成清查。

新北市衛生局今天發布新聞指出，裕榮食品公司使用濟生公司製售的調味細紅辣椒粉原料製售成「蝦味先香辣口味」產品，因含有潛在致癌性蘇丹色素（俗稱蘇丹紅），市府20日稽查轄內12家業者，共下架7645包。

另外，桃園市政府衛生局8日至保欣企業有限公司的龜山倉儲及桃園市內販售處主動抽驗紅辣椒粉產品10件，檢驗結果昨天出爐，有4件檢出蘇丹色素3號，為保欣公司及濟生股份有限公司各2件，已會同相關單位啟動聯合稽查及全面預防性下架。

衛生局指出，20日會同法務部新北市調查處前往保欣公司稽查，追出倉儲的2批紅辣椒粉原料，出貨給下游5家業者，總計1萬1300公斤。已責令保欣通知下游停止販售，並下架此批號原料製成產品。

新北市食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，這5家業者分別是台北市2家、南投1家、新北1家、苗栗1家，會通知所在縣市衛生局追查通路。這是繼7日及8日在保欣查出貨給濟生、禾禾園等7家業者後，擴大查出流向食品業的通路。

楊舒秦說，上述7家業者中，位於新北的申元有限公司多是客製化出貨給便當店、火鍋店等餐飲業，已經全數回收6公斤。另新近查出的新北1家業者，也將釐清與要求回收。

她表示，稽查檢出蘇丹色素的紅辣椒粉原料，都來自中國河南省三禾藥業公司，據保欣公司聲稱疑為辣椒原料製造過程遭到包裝的編織袋污染推測是中國加工製程未落實品檢。

衛生局指出，保欣雖可提出自主檢驗報告及邊境抽批檢驗合格的輸入許可證明，但可能因產品內污染物分布不均勻，導致流通產品仍有污染風險。20日起，保欣自主下架回收自2023年3月20日起向中國河南三禾藥業進口販售的「紅辣椒粉」所有批號原料。

衛生局表示，蘇丹色素不是台灣准用的著色劑，保欣進口的紅辣椒粉檢出禁用的蘇丹色素3號，全案已移請檢調偵辦，建議民眾避免選購顏色過於鮮艷產品，並均衡飲食分散風險。（編輯：戴光育）1130221