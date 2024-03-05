新北追辣椒粉流向 海底撈分店：退回調味料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府衛生局今天表示，續查蘇丹紅辣椒粉流向，稽查「海底撈」火鍋板橋店及新莊宏匯店；業者表示，已退回總公司全批號之「血旺調味料」約39公斤，並已更換供應商。

衛生局今天發布新聞表示，衛福部食藥署抽驗津棧及佳廣公司，共7批辣椒粉檢出蘇丹色素與規定不符。

衛生局說，經高雄市衛生局追查製成「血旺調味料」（效期：2025.02.09），並售往海底撈火鍋。於是，前往稽查海底撈板橋店及新莊宏匯店。

衛生局說，業者表示，已退回總公司全批號之「血旺調味料」共約39公斤，現場未見違規產品，並已更換供應商。

衛生局說，高雄市衛生局查核津棧及佳廣公司的「韓式粗辣椒粉 （有效日期：2025.6.14、2025.6.22） 」供售4104公斤給八方雲集公司。前往八方雲集稽查，該公司去年（112年）12月進貨上述韓式辣椒粉，已製成韓式餡及紹辣醬，現場均無存貨。

衛生局說，八方雲集稱，該公司於接獲佳廣下架回收訊息後，已立即自主下架所有該公司供應的其他批號辣椒粉約1321公斤，並更換供應商。

至於八方雲集昨晚發布聲明指出，八方雲集使用的是粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉是不同品項。對此，衛生局食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電話表示，是依據高雄市衛生局所提供批號前往稽查，要求下架。

楊舒秦說，八方雲集雖稱，進貨的韓式粗辣椒粉與檢驗異常是不同品項辣椒粉，但因與問題辣椒粉都是同一批號，只是粗細不同品項；八方雲集也無法提出製成的產品之自主檢驗報告作為舉證，故要求下架。

新北衛生局說，續查高雄海順公司使用問題批號辣椒粉，製成牛王牌辣椒粉（細、高山三櫻椒），進入新北市美食家食材通路公司台北批發中心600公斤，已退回上游商，並通知下游中盤商停售、回收。

衛生局說，北市衛生局抽驗百鮮公司製售之「泰式辣椒粉（有效日期：2025.06.29）」及頂記公司製售之「真好家辣椒粉（有效日期：2025.03.12）」違規，已責令百鮮及頂記儘速回收，並下架販售網頁。民眾若購買到問題產品，可向業者退貨。

楊舒秦說，業者應自主檢驗產品原料，以對自己負責。若原料來自高風險地區，建議提高檢驗頻率，並應即時主動通報疑慮產品資訊，並預防性下架，以保護消費者。（編輯：方沛清）1130305