稽查維力食品蘇丹紅辣椒粉冒疑點 高雄衛生局：津棧以海順名義出貨

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）彰化維力食品遭高市衛生局點名購買含蘇丹紅辣椒粉。彰化縣衛生局稍早指出，維力提供資料與高雄公布批號品項不同；高市衛生局查出，津棧公司以「海順」名義販售違規辣椒粉。

對於維力食品、津棧、海順3家業者關係，高雄市衛生局今天指出，配合高雄地檢署指揮偵辦2日取得津棧公司違規產品出貨下游名單。其中包含出貨的「維力食品」紅辣椒細粉產品520公斤（有效日期2025.9.22）產品，當天隨即通知彰化縣衛生局啟動流向追蹤管制。

但經彰化衛生局反映，維力食品工業股份有限公司是向「海順國際食品有限公司」購入辣椒粉，數量為120公斤。

高雄市衛生局昨天再度至津棧公司稽查，今天進一步說明，津棧以「海順」名義販售這批辣椒粉（出貨品名辣椒粉，有效日期2025.9.22）共320公斤；並出具「海順」在2023年12月14日、12月29日，以及今年2月21日出貨給維力食品出貨單。

高市衛生局表示，將約談海順公司到案說明，釐清與津棧公司關係，另外掌握最新資訊陳報高雄地檢署，併通知彰化縣衛生局。經核對維力公司確實羅列「津棧國際貿易有限公司」問題辣椒粉下游流向資料；已要求食品業者下架回收，目前全案由檢調偵辦中。

維力食品今天則是在官網發出檢驗報告，聲明指出公司使用的辣椒粉雖與高雄市衛生局通知檢驗異常辣椒粉為同一進口報單，但報關單內有4種不同規格辣椒原料。

維力食品強調，去年向「海順」公司採購的低菌無輻照辣椒粉進廠後，依公司流程即先送第三方公正單位進行蘇丹紅色素、農藥殘留及重金屬等共8項檢測，檢測結果完全合格後才投入生產。為慎重起見，後續將全面停用廠商原料並配合相關衛生單位調查。（編輯：孫承武）1130305