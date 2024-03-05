蘇丹紅辣椒粉流向新增中市5業者 下架逾7400公斤

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）有致癌疑慮的蘇丹紅中國辣椒粉流入全台，台中市今天指出，掌握新增5家食品製造或銷售業者，計有辣椒粉原料1177公斤，椒麻醬、各式辣椒調味粉等6291.1公斤，已全數下架停用。

繼新北市政府發現保欣公司進口的中國辣椒粉有致癌物蘇丹色素之後，「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」輸入的中國紅辣椒粉，日前也被高雄市衛生局抽驗檢出蘇丹紅，高市府提供兩家業者流向資料，台中市食安處追查下游流向。

台中市食安處今天發布新聞稿指出，津棧國際進口問題辣椒粉，經製成牛王牌辣椒粉後，透過高雄市佳廣公司販售240公斤給台中市美食家食材通路股份有限公司台中批發中心，再出貨給下游業者使用，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。

食安處表示，津棧國際另2批問題辣椒粉，由高雄市杰展國際製成香麻辣椒粉後，共出貨67公斤給台中市味源公司，已使用51.53公斤，分別製成椒麻醬5325公斤（出貨給揚秦國際企業台中分公司），以及香辣粉418.3公斤（未出貨），已通知全面下架停用並前往下游稽查。

食安處提到，佳廣公司進口問題辣椒粉，共出貨野生雞心椒細粉870公斤給台中市美味王食品公司，已使用465公斤製成各類辣椒調味粉產品547.8公斤，銷售下游業者，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。

食安處表示，日前保欣公司也再增一批問題小米椒粉，已派員釐清流向，台南市久芳生物科技公司購入後製成60公斤雞心粉A，共銷售給台中市3家下游食品業者，已通知全面下架停用。（編輯：陳清芳）1130305