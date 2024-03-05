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蘇丹紅辣椒粉流向雲林3家公司 縣府：未流入市面

2024/3/5 15:42（3/5 16:06 更新）
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雲林縣衛生局2日接獲高雄市府及台南市府通報，蘇丹紅辣椒粉流向縣內3家公司，稽查人員立即追查，經確認3公司確有進貨，部分已製成成品或半成品，但已全數下架回收。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月5日
雲林縣衛生局2日接獲高雄市府及台南市府通報，蘇丹紅辣椒粉流向縣內3家公司，稽查人員立即追查，經確認3公司確有進貨，部分已製成成品或半成品，但已全數下架回收。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月5日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）雲林縣衛生局2日接獲高雄市府及台南市府通報，蘇丹紅辣椒粉流向縣內3家公司，稽查人員立即追查，經確認3公司確有進貨，部分已製成成品或半成品，但已全數下架回收，未流入市面。

雲林縣衛生局今天發布新聞稿指出，2日接獲台南市政府衛生局通知，「久芳生物科技有限公司」購買保欣企業股份有限公司的小米椒粉5000公斤檢出蘇丹3號。

經查察，其原料製成雞心粉A（有效日期:2025.12.21及2026.01.29）2批產品（產品外包裝品名：雞心椒粉），此產品流向雲林縣2家食品廠。

雲林縣衛生局到2家食品廠追查，其中1家進貨1公斤，700公克未使用，300公克僅做成半成品，尚未製成成品販售；另1家進貨240公斤，在3月1日接獲久芳公司通知先行下架回收，查200公斤尚未使用並已完成退貨，另40公斤製成半成品及成品，業者也在第一時間通知下游業者下架回收，衛生局將持續追蹤問題產品下架事宜。

高雄市政府衛生局2日通知津棧國際貿易有限公司輸入中國的「紅辣椒細粉-C辣粉」，檢出含有蘇丹色素3號，流向資料顯示，雲林縣永興辣椒行有進貨1萬1500公斤。

經查永興辣椒行全數尚未使用，雲林縣衛生局已請業者儘速退貨上游處理，並取得退貨證明單據備查。（編輯：陳仁華）1130305

#高雄市政府衛生局
#雲林縣
#雲林縣衛生局
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