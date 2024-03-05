「牛頭牌」好帝一食品進貨蘇丹紅辣椒粉未使用 封存逾10噸

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（中央社記者張榮祥台南5日電）高市津棧國際貿易出售檢出蘇丹紅辣椒粉給好帝一食品，台南市政府衛生局稽查下架逾10公噸；好帝一食品也發表聲明，此批辣椒粉進貨全數未使用，封存廠內。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，衛生福利部3月1日公布擴大抽驗中國輸台辣椒粉檢驗結果後，衛生局獲報高雄市津棧國際貿易出售檢出蘇丹紅辣椒粉給好帝一食品1萬17公斤（有效日期2026.9.14）及典佑商行韓式辣椒細粉48公斤（有效日期2025.6.22）。

衛生局立刻派員稽查，好帝一食品購入辣椒粉全數尚未使用，現場下架封存。典佑商行自主下架韓式辣椒細粉不同批次48公斤（80包，600g/包），且命令業者下架回收問題產品。

好帝一食品也發表聲明表示，衛生局已入廠查驗確認此批辣椒粉進貨全數未使用，封存廠內；好帝一食品的產品安全無虞。（編輯：陳仁華）1130305