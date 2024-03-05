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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅4/72
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蘇丹紅辣椒粉流向遭點名 好帝一：進貨全數未使用

2024/3/5 12:24（3/5 13:03 更新）
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高雄市衛生局日前發現蘇丹紅辣椒粉流向生產牛頭牌沙茶醬的好帝一食品公司，好帝一5日發布聲明表示進貨全數未使用。（圖取自好帝一食品公司網頁hawdii.com.tw）
高雄市衛生局日前發現蘇丹紅辣椒粉流向生產牛頭牌沙茶醬的好帝一食品公司，好帝一5日發布聲明表示進貨全數未使用。（圖取自好帝一食品公司網頁hawdii.com.tw）
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）高雄市衛生局日前抽驗發現2家業者輸入中國辣椒粉檢出蘇丹紅成分，下游流向廠商包括生產牛頭牌沙茶醬的好帝一食品公司；好帝一今天發布聲明表示，這批進貨全數未使用。

好帝一食品聲明書指出，公司對原料端控管，均會採自主管理並逐批檢驗，此批保存期為2025年9月14日原料入廠後，於2023年11月21日送SGS檢驗，並未檢出蘇丹紅色素。

好帝一指出，台南市衛生局及食品藥物管理署人員已於今年3月1日入廠進行查驗，確認此批辣椒粉進貨數量全數未使用，並由食品藥物管理署及台南市衛生局人員全數封存於廠內，公司產品未使用蘇丹紅辣椒粉，全數產品安全無虞。

高雄衛生局昨晚公布違規辣椒粉下游流向，包括八方雲集、海底撈、維力食品、好品味生技食品、好帝一、味源、永興辣椒行、海順食品、懶人披薩雞排等。（編輯：陳仁華）1130305

（圖取自好帝一食品公司網頁hawdii.com.tw）
（圖取自好帝一食品公司網頁hawdii.com.tw）
（圖取自高雄市衛生局網頁khd.kcg.gov.tw）
（圖取自高雄市衛生局網頁khd.kcg.gov.tw）
#台南市衛生局
#食藥署
#蘇丹紅
#好帝一
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