蘇丹紅辣椒粉流向遭點名 好帝一：進貨全數未使用

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）高雄市衛生局日前抽驗發現2家業者輸入中國辣椒粉檢出蘇丹紅成分，下游流向廠商包括生產牛頭牌沙茶醬的好帝一食品公司；好帝一今天發布聲明表示，這批進貨全數未使用。

好帝一食品聲明書指出，公司對原料端控管，均會採自主管理並逐批檢驗，此批保存期為2025年9月14日原料入廠後，於2023年11月21日送SGS檢驗，並未檢出蘇丹紅色素。

好帝一指出，台南市衛生局及食品藥物管理署人員已於今年3月1日入廠進行查驗，確認此批辣椒粉進貨數量全數未使用，並由食品藥物管理署及台南市衛生局人員全數封存於廠內，公司產品未使用蘇丹紅辣椒粉，全數產品安全無虞。

高雄衛生局昨晚公布違規辣椒粉下游流向，包括八方雲集、海底撈、維力食品、好品味生技食品、好帝一、味源、永興辣椒行、海順食品、懶人披薩雞排等。（編輯：陳仁華）1130305

（圖取自好帝一食品公司網頁hawdii.com.tw）