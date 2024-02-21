蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

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（中央社網站）含有致癌物蘇丹紅的進口辣椒粉流入高雄市裕榮食品公司，被製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」餅乾，20日已下架回收9萬2361包。過去台灣也曾在鹹鴨蛋的蛋黃中檢出蘇丹紅，政府因此將蘇丹紅色素列為第四類毒化物。蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？中央社整理相關QA帶你了解。

蘇丹紅常見用途？對人體健康有什麼影響？

根據環境部化學物質管理署資料，蘇丹紅是幾種相似但不同的化學物質統稱，常見種類有蘇丹紅1號、蘇丹紅2號、蘇丹紅3號及蘇丹紅4號等，顏色上看起來都是紅色。

蘇丹紅色素本身的分子結構易溶於油脂，常被用來替鞋油、地板蠟或汽油增色，是一種工業染料。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，世衛組織國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer）將蘇丹紅列為 第3級致癌物 致癌物如何分級？ 國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，IARC）是世界衛生組織下專門研究癌症的跨政府機構，他們將致癌物分為4級，依致癌可能性的高低由第1級排到第4級。 第1級致癌物

對人類具有致癌性。

對人類具有致癌性。 第2級致癌物

第2A類：對人體致癌的可能性較高，在動物實驗中發現充分的致癌性證據，雖然對人體有理論上的致癌性，但實驗證據有限。

第2B類：對人體致癌的可能性較低，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，對人體有致癌性的證據有限。

第2A類：對人體致癌的可能性較高，在動物實驗中發現充分的致癌性證據，雖然對人體有理論上的致癌性，但實驗證據有限。 第2B類：對人體致癌的可能性較低，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，對人體有致癌性的證據有限。 第3級致癌物

該物質或行為對致癌性的證據仍不充分或有限。

該物質或行為對致癌性的證據仍不充分或有限。 第4級致癌物

可能對人類沒有致癌性。 看更多 關閉 ，但當蘇丹紅在人體中被分解為胺類化合物時，就屬第2級致癌物，也就是動物實驗有致癌風險，但人體尚無致癌證據。

由於蘇丹紅具有潛在致癌性，加上長期食用恐對肝腎造成毒性傷害，包括台灣在內，多數國家都禁止將蘇丹紅當作食品添加物。

辣椒粉、鹹鴨蛋黃摻入蘇丹紅

作為一種便宜易取得、穩定又不易褪色的紅色染料，蘇丹紅經常在食安事件中出現。

今年1月30日，雲林縣衛生局在濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒（效期：114.12.12）」檢出蘇丹色素3號18ppb，1萬1824罐全數下架。經查發現，紅辣椒粉的原料是由新北市保欣企業向中國河南三禾藥業進口，同批號辣椒粉也被出貨給濟生、禾禾園等7家業者，再流向下游食品業。

（食藥署提供）

（食藥署提供）

根據食藥署統計，去年8月12日至今年2月12日期間，中國進口辣椒粉共計報驗172批，其中24批不合格（5批檢出蘇丹色素3號）、不合格率達13.95%。食藥署副署長林金富表示，針對21間曾經有違規紀錄的中國廠商，暫停輸入台灣3個月，並預計在1個月內清查檢驗這172批，確保國內商品都合格。

其實早在2005年，歐盟和中國就曾在一些辣椒粉中驗出蘇丹紅色素；2006年中國有業者為了讓鴨蛋黃有更飽滿的橘紅色，而在鴨子飼料中添加蘇丹紅。2017年台灣也在鹹蛋黃中檢出蘇丹紅，政府隨後抽驗相關檢體，在鴨蛋和鴨脂肪中都檢出蘇丹色素4號。隔年6月，環保署化學局公告修正 第四類毒性化學物質 第四類毒性化學物質小百科 這類化學物質具有內分泌干擾素特性或會污染環境、危害人體健康。 可能造成呼吸道刺激

可能造成睏倦或暈眩

會刺激眼睛或皮膚

懷疑造成遺傳性缺陷

懷疑致癌

對水生生物有害並具有長期持續影響 看更多 關閉 列表，將蘇丹紅系列列入其中。

如何避免買到蘇丹紅產品？

民眾選購食品時應避免顏色過於鮮艷或價格過低的產品，並且均衡飲食，不要只吃特定食物或購買特定品牌，以分散風險。（編輯：邵曉潔）1130221