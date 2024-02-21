台糖瘦肉精案專家會議 食安辦3月統一說明結果

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台糖豬肉瘦肉精疑雲未解，衛福部食藥署今天下午將召開專家會議，研判出現個案原因，後續農業部也將開會討論，結果預計由行政院食品安全辦公室統一在3月對外說明。

此案源於農曆年前，台中市政府公布在台糖安心豚梅花肉片中，驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol），但後續衛生福利部食品藥物管理署及農業部擴大追查卻都未檢出。

台中市、食藥署針對同一問題肉品剩餘檢體複驗，仍檢出微量，當時衛福部長薛瑞元表示，確定是個案，不是大規模食安事件，將召開專家會議研判出現個案原因。

食藥署長吳秀梅今天上午在例行記者會中說明，下午的會議共計邀請15名專家，有1人因出國不克出席外，與會14名專家術業有專攻，涵蓋食品安全、毒理、分析化學、獸醫等領域，包括食品衛生安全與營養諮議會成員7人、食品風險評估諮議會4人、食品檢驗方法諮議會3人。

吳秀梅指出，14名專家中，還包括行政院食品安全辦公室主任許輔，他本身也是相關領域專家；列席單位則有行政院食安辦、農業部、經濟部、台中市政府衛生局、台灣糖業公司、分切廠信功實業股份有限公司。

吳秀梅表示，不會在會議結束後馬上就公布專家在會議中所提供的建議跟思考模式，明天農業部也將進行同樣會議，農業部跟衛福部分別就自己業管部分討論。之後兩邊所得到的專家想法、建議將彙整到食安辦，由行政院統一發言，預計3月對外說明這次專家會議檢視後結果。

她強調，所有會議都要求出席者簽署填寫利益迴避、保密等協議，避免在正式說明前有其他發言，會議全程錄音，但相關內容以會議紀錄方式呈現，不會公布音檔，屆時會配合食安辦時程公開上網，包括專家名單等，都是很受大家尊重的專家。（編輯：張雅淨）1130221