許輔：西布特羅非動物用藥 不得製造販售使用

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（中央社記者賴于榛台北9日電）媒體報導，瘦肉精西布特羅合成費用便宜，並非一公克逾新台幣100萬元。行政院食安辦主任許輔今天說，西布特羅非動物用藥，不得製造、販售、使用，「誰敢合成西布特羅是犯法的，會被抓去關」。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 ，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅。行政院啟動擴大採檢，截至昨天為止台糖豬場、全國肉品市場樣品皆未檢出，正持續採檢，並追查西布特羅流向。

行政院日前表示，西部特羅一公克逾100萬元，媒體今天報導，西布特羅合成費用便宜，成本僅一公克10元。許輔則透過臉書表示，西布特羅非動物用藥，不得製造、販售、使用，「誰敢合成西布特羅是犯法的，會被抓去關」。

許輔強調，台灣西布特羅是以化學品輸入的都是標準品，近2年進口的化學品只有以標準品方式輸入789毫克供實驗室使用，並無流入農用跡象；他說，國外確實有賣萊克多巴胺飼料添加物的商品，但西布特羅沒有，「張飛不是岳飛。」

許輔接受中央社訪問時指出，媒體報導訪問的醫生認為，西布特羅只要能夠大量生產，成本就會低，但那不是現狀，現狀就是西布特羅價格昂貴，給豬吃不符合經濟成本。

此外，政院上午指出，根據財政部資料顯示，最近2年無含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口紀錄，而以化學品申報貨名含西布特羅的進口業者有4家，進口報單72筆，重量789毫克，單次進口量介於1至85毫克不等，正清查流向，調查是否可能流入農用。

許輔說，正清查向4家進口業者購入西布特羅的各實驗室，確認其實驗室管理，若能確認進口的西布特羅都用於實驗室，就能排除流入到畜牧業的可能。（編輯：林淑媛）1130209