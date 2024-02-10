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政院：檢驗705件未檢出瘦肉精 豬肉供應鏈尚無風險

2024/2/10 10:30（2/10 10:41 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北10日電）近日台中市政府抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅（Cimbuterol），行政院啟動擴大採檢，除中市府抽驗的單一樣品檢體驗出西布特羅外，截至9日累計檢驗705件樣品皆未檢出乙型受體素。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅

西布特羅是什麼？

為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。

  • 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。
  • 瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。
  • 台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。

資料來源：食藥署

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，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，行政院啟動擴大採檢，不過，截至9日止，累計檢驗705件樣品，皆未檢出乙型受體素。

行政院今天公布，經清查國內豬肉供應鏈，9日新增肉品市場抽驗80件檢體，均未檢出乙型受體素；除了中市府抽驗的單一樣品檢體驗出西布特羅外，累計檢驗705件樣品皆未檢出乙型受體素。

行政院表示，目前該批次檢出的其餘豬肉7件也都未檢出西布特羅，台糖公司擬將已下架同批次產品全部送驗，同時，檢驗上市前與上市後共計705件樣品均未檢出，清查國內豬肉供應鏈尚無風險。

行政院強調，排除豬肉殘留西布特羅的風險，溯源、追蹤進口藥品流向及加強後續檢驗監測為此案處置重點。

行政院提到，西布特羅在國內依法不得製造、使用、販售，2年來僅有輸入少量西布特羅標準品，目前已掌握近年輸入西布特羅的進口業者，衛福部後續將會同保七總隊食安警察清查流向，調查除了進入實驗室供分析檢驗使用外，是否移作他用或可能汙染畜牧場，釐清台灣哪裡才有西布特羅。（編輯：林淑媛）1130210

#台中市
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