瘦肉精風波 陳建仁：盤點檢驗採集階段污染風險

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（中央社記者賴于榛台北15日電）台中市春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，政院啟動擴大採檢未再檢出。行政院長陳建仁今天說，各項檢驗結果證實國產豬肉衛生安全，請部會邀集專家學者，盤點肉品檢驗採集階段的污染風險。

台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol），且經台中市、衛福部食藥署針對同一檢體複檢，仍檢出西布特羅，行政院為此啟動擴大採檢。行政院食安辦公室今天在院會報告「釐清國產豬肉含乙型受體素風險與精進措施」，截至11日止，累計檢驗706件樣品，皆未檢出乙型受體素，初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素污染風險。

至於西布特羅，根據財政部資料，近2年並無含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口，只有以化學品申報貨名含西布特羅的4家進口業者，進口報單計72筆、重量計789毫克，後續衛福部將函請業者提供購買來源及販售流向資料。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁會中指出，此案除台中市單一樣品驗出西布特羅外，政府在2日至11日擴大檢驗樣品都未檢出，已確認國內豬肉供應鏈無污染風險，陳建仁感謝在年假期間加班取樣與檢驗人員的辛苦付出。

陳建仁說，此案目前研判是單一檢體問題，但衛福部與農業部應邀集學者專家，盤點肉品檢驗及各採集操作階段可能的污染風險，同時也要調查西布特羅流向，避免類似案件再次發生。

他強調，目前各項檢驗結果證實國產豬肉衛生安全，政府會持續強化豬肉衛生安全，加強邊境與上市前後監測與檢驗，豬肉上市後的乙型受體素抽驗也將從2000件提升至4000件，確保豬肉安全，讓民眾安心選購。（編輯：楊凱翔）1130215