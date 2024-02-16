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台糖瘦肉精疑雲 食藥署公布抽驗75件全過關

2024/2/16 17:19（2/16 17:35 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）台糖豬肉片瘦肉精風波，衛福部食藥署今天公布，地方政府衛生局抽查市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅）共計75件，結果今天全數出爐都合格，都未檢出瘦肉精。

由於台中市食品藥物安全處2日公布，抽驗台糖梅花肉片檢出微量禁用瘦肉精西布特羅

西布特羅是什麼？

為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。

  • 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。
  • 瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。
  • 台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。

資料來源：食藥署

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（Cimbuterol），違反不得檢出規定，地方政府衛生局為此抽查市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅）共計75件。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布75件檢驗結果，均為合格，均未檢出任何瘦肉精。食藥署副署長林金富接受媒體電訪表示，今年中央與地方政府衛生局原規劃抽驗市售豬肉產品2000件，將提高抽驗件數至4000件，確保市售豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。

根據食藥署資料，75件中，包括相同品項（台糖梅花肉片）且同批（同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝）有3件，相同品項（台糖梅花肉片）不同批計25件，其餘47件為其他台糖豬肉產品。（編輯：陳清芳）1130216

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