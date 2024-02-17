瘦肉精風波 台糖：同批肉品再送TAF認證實驗室 未檢出西布特羅

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（中央社記者曾智怡台北17日電）台糖豬肉片檢出瘦肉精風波，台糖今天表示，15日將同批次肉品送請2家經TAF認證的實驗室檢驗，同樣未檢出西布特羅，這項結果有助釐清台中市食藥處所檢測的肉品，在台糖飼養過程，包含飼料並無發生問題。

農曆年前，台中市政府公布台糖安心豚梅花肉片中，驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol），但後續衛生福利部食品藥物管理署及農業部擴大追查卻都未檢出。

台糖在7日函文台中市食藥處，除表明願意自行負擔檢驗費用，請求該處協助檢驗同批次肉品外，同時表示亦將再送第三公正單位檢驗。

台糖今天發布新聞稿表示，15日再次將包含與台中市食藥處所檢測的同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的同批次肉品計4件，送請2家經TAF認證的實驗室SGS食品實驗室（高雄）及統一企業食安實驗室（永康）檢驗，檢驗結果17日下午出爐，包含西布特羅在內的21種乙型受體素，皆未檢出。

台糖強調，與台中市食藥處所檢測的同一批次肉品，過年前已經農業部、衛福部食藥署及SGS食品實驗室（台北）檢驗，均是未檢出乙型受體素，15日再次送2家經TAF認證的民間實驗室檢驗，結果仍未檢出，將有助於釐清台中市食藥處所檢測的肉品，在台糖飼養過程、包含飼料並無發生問題。

台糖豬肉片遭台中市府檢出瘦肉精疑雲，後續擴大抽檢結果均合格，但同一問題肉品仍驗出微量，衛生福利部研判是個案，21日將召開專家會議釐清，台中市、台糖也會列席。（編輯：林淑媛）1130217