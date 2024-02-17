曾採購西布特羅遭疑流向 中市：若污染應有其它肉品檢出

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台糖豬肉片檢出瘦肉精風波，民進黨今天表示，台中市政府有採購西布特羅，應說明用途；中市府表示，購置作為檢驗用標準品，若有污染情形，同次抽驗應有其它肉品檢出。

農曆年前，台中市政府公布台糖安心豚梅花肉片中，驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol），但後續衛生福利部食品藥物管理署及農業部擴大追查卻都未檢出。

民主進步黨今天在臉書（Facebook）粉絲團發文指出，昨天食藥署宣布，檢驗的75件豬肉全數合格，且其中3件跟台中市驗出的瘦肉精豬肉為「同批號豬肉」。為釐清瘦肉精來源，食藥署將邀請5個領域專家討論，並邀請台中市府及台糖公司列席。

民進黨指出，國內近2年僅4家業者採購西布特羅，購買總重量「不足1公克」，其中台中市政府也有採購。台中市驗出的1盒瘦肉精豬肉，全台找不到第2盒，人民的食安問題不應該被輕輕放下，中市府採購的西布特羅究竟拿去做了什麼，必須向社會大眾說明清楚。

台中市政府今天透過文字稿表示，台中市食安處民國111年3月取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，只要食品實驗室有檢驗瘦肉精項目，就須購置含西布特羅等21項瘦肉精檢驗用標準品。

中市府指出，台中市食安處實驗室目前使用的西布特羅標準品是向台中市試藥供應商所採購，近2年採購時間分別為111年9月（已開封使用）、112年10月（尚未開封使用），採購與使用過程均合乎規範。

中市府說明，其中111年9月購入的西布特羅標準品10毫克粉劑，已全數配製為液狀「單一標準品」，無剩餘粉劑。後續因應檢驗所需，會分次取用21項瘦肉精單一標準品配製成「混合標準品」使用，目前所使用的21項「混合標準品」為112年11月所配製。

中市府指出，年節前共抽驗40件肉品（包含台糖2件），除了其中1件台糖的冷凍豬肉片首次檢出西布特羅外，其餘結果皆未檢出，若有標準品污染情形，應有其它肉品檢出西布特羅與其他瘦肉精。（編輯：郭諭儒）1130217