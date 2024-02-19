台糖肉片瘦肉精疑雲 綠中市議會黨團要求送檢調釐清

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）中市府檢出台糖肉片含瘦肉精西布特羅引發爭議，台中市議會民進黨團質疑市府見獵心喜、政治操作，今天要求衛生局主動送檢調釐清，也要求市長盧秀燕到臨時會專案報告。

台中市食品藥物安全處在過年前抽驗台糖公司的安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅，後續中央抽驗台糖肉片、養豬場都未檢出，台中市議會民進黨團下午邀請衛生局長曾梓展、食安處長傅瓊慧等官員到黨團辦公室說明，會中質疑市府見獵心喜、政治操作，為何全台只有這盒肉片檢出西布特羅，並懷疑是否檢體被標準品污染所致、是誰決定複驗未完成前就對外公布。

曾梓展表示，實驗室分別於民國111年9月及112年10月價購西布特羅標準品，其中111年9月的西布特羅粉劑已全數配製為液狀「單一標準品」，後續與其他20種瘦肉精單一標準品配製為「混合標準品」，用以執行21種瘦肉精檢驗，如果出現檢體受標準品污染，應同時檢出其他瘦肉精成分，因此排除檢體被標準品污染的可能。

市議員周永鴻、張家銨、陳淑華都表示，為何市府只針對這盒做檢驗，沒有抽驗其他產品，而且同一盒肉片還進行22次檢驗，並急於在過年前公布，對商家造成很大影響，沒有謹慎確認就選擇對外公布；市議員陳雅惠也說，市府應向社會各界說明，並查明真相。

曾梓展指出，抽驗很嚴謹，過程都有錄影，如有需要可提供影片，抽驗後會將肉品密封及簽名，整個流程都很嚴謹，不會被掉包，沒有公務員敢去冒風險，密封後送回實驗室；檢驗過程有2名專家學者前來，也針對過去檢驗逐頁檢視，都說台中市做得很好，雖然檢驗數值有差異，只要發現異常就會反複檢驗。

過程中議員與曾梓展針鋒相對，曾梓展更多次高分貝提出不要人身攻擊，市議員林德宇、江肇國都建議將全案送檢調釐清真相，並要求盧秀燕不要躲在後面，應出面說清楚、講明白。

黨團總召蕭隆澤最後總結，要求將全案送檢調釐清真相，並要求盧秀燕在即將開議的臨時會進行專案報告，也請衛生局將22次檢驗數據送議會參考。（編輯：陳仁華）1130219