食品檢驗結果異常SOP 背景值與極限值擬納考量

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）瘦肉精風波後，行政院預計3月底訂定食品檢驗結果異常SOP。農業部今天表示，行政院長陳建仁重視食品安全檢測需做風險評估，包含背景值、極限值等都要納入考量。

行政院食品安全辦公室昨天召開今年度食品安全會報首次會議，陳建仁聽取台糖肉品檢出 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 事件報告後表示，此事是特殊個案，豬肉供應鏈並未有風險，但政府將檢討、改進食品檢驗結果異常處理程序及違規公布等相關作業流程，月底前訂定SOP（標準作業程序）。

農業部告訴中央社記者，經檢視台糖肉品檢出西布特羅事件，陳建仁很重視風險評估的落實，舉例來說，隨著科技發展，檢驗儀器的靈敏度愈來愈精細，這時若什麼都要追求零檢出，可能會引發恐慌，必須將儀器檢測的極限值、環境背景值等納入綜合考量；所謂SOP，包含怎麼採樣及檢驗等，都會與地方政府會商。

另外，最近蘇丹紅食安風波延燒，昨天會議也進行討論。農業部說，有專家建議，相關原物料及食品若來自風險較高的產地，應研議精進源頭管理的措施。

例如就食品產業鏈來說，從進口端起算，屬於第1層、第2層的業者，專家建議政府應強化輸入產品的檢測，否則一層層生產製造後，到了末端可能是1家攤商，再來抽驗把關，會效率不佳，對小型業者來說，也有不敷成本的問題發生。（編輯：管中維）1130314