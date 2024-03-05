蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

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（中央社網站5日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，高雄市衛生局4日再公布下游流向廠商，包括八方雲集、維力食品、海底撈等。蘇丹紅辣椒粉事件從何而起？有哪些食品受影響？買到問題產品怎麼退貨嗎？中央社整理相關資訊帶您了解。

蘇丹紅辣椒粉事件從何而起？

作為一種便宜易取得、穩定又不易褪色的工業用染料，蘇丹紅經常在食安事件中出現。

近期的蘇丹紅辣椒粉風波可回溯至今年1月30日，雲林縣衛生局在濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒（效期：2025年12月12日）」檢出蘇丹色素3號18ppb。經查發現，紅辣椒粉的原料是由新北市保欣企業向中國河南三禾藥業進口，流向下游多家食品業者。

雲林地檢署調查後發現，濟生公司斗六廠將保欣企業供應的辣椒粉原料寄送SGS公司檢測報告，檢出含有蘇丹色素3號，然而郭姓研發處長為順利將公司生產的四合一調味粉出貨給下游的全聯公司，竟變造檢測報告，藉此取信、出貨給全聯公司，後聲押郭姓處長等人，雲林縣衛生局下令濟生工廠停工。

食藥暑與縣市衛生局擴大回溯抽驗去年12月11日前輸台的63批中國辣椒粉，3月1日公布檢驗結果，從高雄市津棧國際貿易有限公司及佳廣國際貿易有限公司驗出蘇丹色素，累計共3家業者進口的中國辣椒粉出包。

高雄市衛生局日前抽驗發現2家業者輸入中國辣椒粉檢出蘇丹紅成分，衛生局4日公布下游廠商包括八方雲集、維力食品、海底撈等。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月5日

驗出蘇丹紅辣椒粉食品有哪些？

買到蘇丹紅食品怎退貨？

蝦味先

裕榮食品生產的「蝦味先-香辣口味」（規格60/80/115/300克，包含「組合包」及「綜合包」，批號有效期限（2024年9月8日至2024年10月2日），若購買到可憑發票 （2024年1月8日至2024年2月21日）向通路商申請退換貨或退費，退換貨至2024年4月30日。

菜䔕餅

鑫豪食品生產的「菜䔕餅」（規格30/65/110克，批號有效期限2024年8月2日至8月15日及8月23日）、白胡椒棒（規格7g/210g，批號有效期限為2025年2月15日及2月19日），若購買到可憑發票向通路商申請退換貨，時間至2024年4月30日。

香辣豬肉乾

金安記食品廠生產的「香辣豬肉乾」（規格60/250克，批號有效期限2024年10月4日至2024年11月17日）、「魯香豬肉乾」（規格100克，批號有效期限2024年10月4日至2024年11月17日）以及「香辣豬肉絲」（規格60/100/250克，批號有效期限2024年10月9日至2024年11月17日），若購買到可憑發票開立日期（2024年1月5日至2024年2月23日）及商品向原購買商申請退換貨，時間至2024年4月30日。

卡宴辣椒粉

高雄瑪爾氏國際貿易有限公司出品的「卡宴辣椒粉」，保存期限為2023年11月27日至2025年11月27日與2024年1月16日至2026年1月16日，若購買到可持發票及產品向原購買商提出退換貨。

蘇丹紅吃下肚怎麼辦？

衛服部樂生療養院營養室主任蘇嘉華表示，蘇丹紅已被國際癌症研究機構（IARC）歸類為第三類致癌物，目前沒有足夠的研究證據確定它們是否對人體具有致癌性，但仍有致癌可能，除非長時間、大劑量食用，才會對肝腎器官產生毒害性，因此無須過度恐慌。

不過服用過量蘇丹紅的確會損及肝臟、腎臟，甚至有皮膚過敏的問題。蘇丹紅需經過肝臟代謝再由腸道排出，可食用富含植化素的青花菜、富含維他命C的當令水果、富含維生素E的堅果種子來幫助肝臟代謝與腸道排淨，此外，益生菌也有助分解代謝蘇丹紅。

另外，多喝水、適量運動，透過排尿與排汗幫助代謝，注意均衡飲食並減少熬夜也能減少肝腎器官負擔。（編輯：黑立安、楊婕）1130305