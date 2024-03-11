蘇丹紅辣椒粉風波 陳建仁：銷售端1個月完成清查

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）含有致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，行政院長陳建仁今天指出，政院已要求相關單位清查，銷售端部分需在1個月內完成，該下架就下架、該開罰就開罰。

陳建仁上午在民主進步黨籍立委陳秀寳、彰化縣長王惠美等人陪同下，到彰化伸港鄉視察台61美港公路高架化工程進度，同時接受媒體聯訪回應時事議題。

有媒體詢問含有蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，政院如何處理；陳建仁說，針對蘇丹紅事件，政院已要求法務部、衛福部等相關單位清查，在邊境管制百分百檢驗，銷售端則要求各部會在1個月內完成清查，該下架的就下架，該開罰的就開罰。

陳建仁指出，他也要求各部會向民眾說明詳細，解除民眾疑慮，不讓違規廠商以設立多間公司方式規避，也會請法務部針對違規業者調查，確保民眾食品安全。

另有媒體詢問，中國國民黨籍立委提案，總統大選採行不在籍投票；陳建仁說，投票是公民法定權利，不在籍投票仍需研議，才能確保公民投票權利，以及符合秘密投票、選務安全及公正等原則。（編輯：郭諭儒）1130311