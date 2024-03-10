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金福華進貨近9000公斤蘇丹紅辣椒粉 製沙茶醬55項產品流向139業者
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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅3/137
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金福華進貨近9000公斤蘇丹紅辣椒粉 製沙茶醬55項產品流向139業者

2024/3/10 16:41（3/10 17:44 更新）
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蘇丹紅食安風暴持續延燒，南投金福華食品貿易公司購買進貨8988公斤問題辣椒粉，衛生局派員稽查發現工廠庫存僅剩約13公斤，除立即封存外，也要求業者回收以辣椒粉製成的多項產品。（南投縣衛生局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年3月10日
蘇丹紅食安風暴持續延燒，南投金福華食品貿易公司購買進貨8988公斤問題辣椒粉，衛生局派員稽查發現工廠庫存僅剩約13公斤，除立即封存外，也要求業者回收以辣椒粉製成的多項產品。（南投縣衛生局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年3月10日
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（中央社記者吳哲豪南投10日電）南投縣衛生局接獲通報，指高雄津棧公司檢出蘇丹紅的辣椒粉有8988公斤流入南投金福華公司南投廠，衛生局指出，已封存業者庫存約13公斤的辣椒粉，也要求回收沙茶醬等55項產品。

高雄市衛生局針對津棧國際貿易有限公司輸入及製售的多項產品逐項檢驗，8日晚間檢出一批辣椒粉有蘇丹紅

蘇丹紅小百科

是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。

  • 世衛組織列為第3級致癌物
  • 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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，流向台北市、桃園市及南投縣等縣市，其中南投縣的金福華食品公司進貨8988公斤。

南投縣衛生局今天發布新聞稿指出，昨天接獲高市衛生局通報後，前往金福華食品貿易有限公司南投廠稽查，發現庫存辣椒粉只剩約13公斤，至於使用辣椒粉製作成的產品像是沙茶醬等55項產品，業者都已出貨無庫存。

稽查人員指出，金福華食品公司除製作沙茶醬販售外，也接受其他公司委託製作大罐裝的沙茶醬，銷往餐廳等通路。

投縣衛生局表示，已要求業者通知下游廠商計139家，下架回收違規產品，並請業者每日回報下架回收量，確保問題產品沒有在市面上流通販售。（編輯：黃世雅）1130310

#南投縣衛生局
#高雄市衛生局
#蘇丹紅
#辣椒粉
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