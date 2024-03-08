指蘇丹紅與咖啡致癌風險同等級 食安辦挨批致歉：說明不夠詳盡

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（中央社記者賴于榛台北8日電）為免民眾過度恐慌，行政院食安辦主任許輔今天說，國際將蘇丹紅、咖啡、茶等都列為第3類致癌物，致癌風險未定。但此說法引發批評，許輔晚間致歉表示，絕無要禁用咖啡、茶葉，蘇丹紅也不能用於食物。

蘇丹紅辣椒粉風波延燒，許輔、衛福部食藥署長吳秀梅等人上午舉行記者會說明西布特羅事件調查結果時，也回應蘇丹紅調查現況。

對於各界憂慮蘇丹紅是致癌物，許輔上午記者會時說， 根據國際癌症研究機構（IARC）對致癌物的分類，蘇丹紅與紅茶、咖啡等都屬於 第3類致癌物 致癌物如何分級？ 國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，IARC）是世界衛生組織下專門研究癌症的跨政府機構，他們將致癌物分為4級，依致癌可能性的高低由第1級排到第4級。 第1級致癌物

對人類具有致癌性。

對人類具有致癌性。 第2級致癌物

第2A類：對人體致癌的可能性較高，在動物實驗中發現充分的致癌性證據，雖然對人體有理論上的致癌性，但實驗證據有限。

第2B類：對人體致癌的可能性較低，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，對人體有致癌性的證據有限。

第2A類：對人體致癌的可能性較高，在動物實驗中發現充分的致癌性證據，雖然對人體有理論上的致癌性，但實驗證據有限。 第2B類：對人體致癌的可能性較低，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，對人體有致癌性的證據有限。 第3級致癌物

該物質或行為對致癌性的證據仍不充分或有限。

該物質或行為對致癌性的證據仍不充分或有限。 第4級致癌物

可能對人類沒有致癌性。 看更多 關閉 ，也就是研究資料還不明確，可能會致癌，但還不確定，大家不用太恐慌；但他強調，蘇丹紅是環境部列管的 毒化物 第四類毒性化學物質小百科 這類化學物質具有內分泌干擾素特性或會污染環境、危害人體健康。 可能造成呼吸道刺激

可能造成睏倦或暈眩

會刺激眼睛或皮膚

懷疑造成遺傳性缺陷

懷疑致癌

對水生生物有害並具有長期持續影響 看更多 關閉 ，不能用於食品添加，該下架就要下架。

不過，此說法引發批評，民進黨立委陳冠廷就反對將蘇丹紅、咖啡與茶葉等混為一談。

許輔晚間透過臉書致歉表示，蘇丹紅仍禁用於食品，政府並沒有鬆綁，查驗跟下架的措施也持續進行中，絕對會盡一切方法確保台灣食品安全。

他說，根據科學研究，咖啡跟茶含有許多抗癌、有利健康的成分，適量服用更有利保健，且大家也知道台灣茶與咖啡產業的開發都位居世界高水平地位，政府絕對積極推廣，沒有限用或禁用的考量。

許輔表示，若因為上午解說不夠詳盡，而造成消費者及業界誤解，他要特地向受影響的民眾致歉，未來也一定會更加謹慎。（編輯：謝佳珍）1130308