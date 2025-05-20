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農業部：台灣將成亞洲首個豬隻3大疫病非疫區

2025/5/20 21:52
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）農業部今天表示，預計5月底前，台灣將獲動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，將率先成為亞洲唯一豬隻3大疫病（豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟）非疫區。

農業部發布新聞稿，WOAH去年10月31日，正式將我國刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，今年2月獲得WOAH科學委員會建議「同意」認定我國為豬瘟非疫國，預計5月獲WOAH認定為豬瘟非疫國，屆時我國將率先成為亞洲唯一豬隻3大疫病非疫區。

農業部說，WOAH科學委員會審查建議「同意」認定後，進入為期60天的預告及評論程序；會員國若無異議，這項認定將於5月底前WOAH年會正式獲得通過，顯示我國動物防檢疫成果再獲國際肯定，對台灣豬肉產品的國際市場發展具有重大意義。

農業部指出，豬瘟（Classical Swine Fever）是一種高度傳染性及致死性的病毒性疾病，對養豬產業造成極大威脅。台灣自2005年撲滅最後1例豬瘟案例後，陸續推動多項防治計畫，透過疫苗免疫、監測通報及生物安全強化等多重措施，有效控制疫情。

農業部說，台灣於2023年7月全面停止施打豬瘟疫苗，並建立嚴格監測機制，持續評估台灣本土是否已無豬瘟病毒，並透過現場查核、教育訓練與緊急疫苗儲備等措施，穩健推動豬瘟防疫。

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同時，台灣也積極強化邊境檢疫防線，與相關單位密切合作，除對旅客行李、郵包及貨運快遞嚴謹查察，更加強走私查緝，透過多元管道向大眾宣導豬瘟防疫觀念。

此外，規範進口豬隻及豬肉產品來源國，須為我國認定的豬瘟非疫區，且活豬不得施打豬瘟疫苗，並於邊境隔離檢疫期間進行豬瘟檢測，須確認陰性方可放行，嚴防境外疫情入侵。（編輯：吳素柔）1140520

#亞洲
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