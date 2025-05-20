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林昀儒鏖戰53分鐘獲勝 晉桌球世錦賽32強

2025/5/20 21:25
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（中央社記者黎建忠台北20日電）「國民金孫」台灣男子桌球好手林昀儒今天在世界桌球錦標賽男單64強，以12比10、5比11、13比11、11比7、6比11、11比7，鏖戰53分鐘才擊敗克羅埃西亞選手普卡爾，如願挺進32強。

世界排名第12的林昀儒，賽前生涯對戰世界排名第36的克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），有著4勝0負的交手絕對優勢。

只不過今天開打戰況有些膠著，普卡爾怪異的發球節奏和動作，讓林昀儒在前3局雖然拿下2局，但都是打到Deuce（丟士）之後才辛苦獲勝，

幸好後3局林昀儒稍稍回穩，第4局開賽就取得領先，並在8比7領先時，靠著連續3拍反手擰球如願拿下，成功取得聽牌優勢。

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第5局林昀儒在2比2平手時，又被對手一波攻勢帶走；幸好第6局在經過前段3次平手拉鋸後，逐漸掌握優勢，並出現一記幸運擦邊球，讓林昀儒在耗時53分鐘後獲勝。

原本根據籤表，林昀儒預計32強對手應該是德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），不過奧恰洛夫在首輪就宣布因傷退賽，由38歲奧地利對手哈貝索恩（Daniel Habesohn）晉級，而他就這樣一路打到32強，將是生涯首度和林昀儒交手。（編輯：張雅淨）1140520

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