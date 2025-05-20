瑪利亞青年繪珍奶襪 李洋傳授「甜人三項」

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）瑪利亞基金會與珍奶業者推出「珍珠奶茶襪」，奧運金牌李洋今天到快樂襪子店擔任一日體育老師，開設「甜人三項」體育課；他勉勵瑪利亞青年勇於突破，「不放棄就有無限可能」。

瑪利亞基金會邀請李洋擔任「Merry Young快樂襪」年度品牌大使，到快樂襪子店擔任一日體育老師，為瑪利亞青年開設「甜人三項」課，春水堂總管理處協理劉彥伶化身助教。

瑪利亞基金會指出，珍奶襪創作者花子出生時因腦性麻痺，造成中度智能障礙及右半身肢體障礙，步行已很吃力，上體育是她遙不可及的夢想。

瑪利亞與春水堂此次為花子量身打造「甜人三項」體育課，包括「快樂襪襪配對賓果」、「手臂暖身操」及「手搖珍奶」，李洋為花子與另3名快樂襪作者授課，花子與青年們也在劉彥伶協助示範下，完成厚奶茶製作。

李洋表示，花子不斷突破、解鎖自己成就的奮鬥歷程，與他一貫的座右銘「只要不放棄，就有無限可能」不謀而合。

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劉彥伶指出，春水堂連續2年與瑪利亞基金會攜手合作，瑪利亞青年雖然學習速度較慢，卻能堅持自己的節奏。

瑪利亞基金會執行長陳怡君說，瑪利亞青年開發自己的美術天賦，創作快樂襪圖案，向社會傳達「只要努力，每個人都可以創造自己的價值」。（編輯：吳素柔）1140520