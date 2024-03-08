基隆進貨蘇丹紅豬肉乾90包 已回收44包

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市衛生局表示，轄內有業者進貨90包含蘇丹色素3號的「香辣豬肉乾」，經查核已無存貨，並販售至1家商店，昨天回收未出售產品共44包，今天已退回上游廠商。

衛生局晚間發布新聞稿指出，6日接獲新北市政府衛生局函文通知，基隆市有業者向「金安記食品廠有限公司」進貨90包含蘇丹色素3號「香辣豬肉乾（150克）」，經派員前往查核，現場已無存貨，已販售至1家商店，昨天回收未售出產品計44包，今天已退回上游廠商。

此外，衛生局表示，昨天接獲南投縣衛生局通知，「母指料王企業股份有限公司」自行送驗保欣企業股份有限公司的小米椒粉，檢出含有蘇丹色素3號，此批違規原料製成「雞心椒粉」，其中有近40公斤出貨至基隆市1家業者。

衛生局指出，經現場查核，其中29公斤未出貨，另有10公斤出貨1家下游商家，已使用1公斤，製成2000公斤佳味鮮甜粉，於2月2日出貨1家下游業者，下游業者已使用760公斤，尚未使用的1240公斤已全數自主下架封存，待退回上游廠商。

另外，衛生局表示，基隆市1家業者自主性通報，表示接獲「亞洲虎食品股份有限公司」通知，今年1月15日進貨的1728公斤「雞肉川丸子」，所使用的辣椒粉驗出含蘇丹色素。

衛生局指出，業者進貨後，僅於3月4日出貨540公斤給1家商家，經追查確認下游廠商尚未出售，加上業者倉庫內尚有1188公斤未出貨，1728公斤「雞肉川丸子」今天已全數退回上游廠商，未流入市面。（編輯：林恕暉）1130308