更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅3/128
首頁 / 生活

蘇丹紅產品1.7萬瓶流入市面 B.B十三香辣油先別吃

2024/3/8 23:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北8日電）蘇丹紅辣椒粉風波，北市衛生局表示，今天新收到資料，顯示1萬7112罐「B.B十三香辣油」流入全聯，已全面下架並清點數量。

北市衛生局晚間以新聞稿表示，昨天與今天接獲雲林縣衛生局及台南市衛生局通知有關辣椒粉相關製品檢出蘇丹紅色素查下游商公司登記地，位於北市轄內新增有12家及「濟生股份有限公司」（下稱濟生公司）使用保欣企業有限公司（下稱保欣公司）進口「青辣椒粉（有效日期：2026/10/04）」原料製成產品及流向。

衛生局說，雲林縣衛生局抽驗長谷農產有限公司使用製售之「雞心小辣椒（有效日期：2025/07/08）」、「三英朝天椒辣椒粉（有效日期：2024/09/22、2025/07/10）」，查下游商公司登記地位於北市轄內有11家，經查皆未進貨同批號產品。

而台南市慈光食品有限公司使用津棧及佳廣國際貿易有限公司紅辣椒細粉-千里紅製售之「B.B十三香辣油（有效日期：2026/1/1、2026/1/21、2026/1/28）」販售至全聯實業股份有限公司共1萬7112罐，全聯公司不分批次全面下架，下架數量刻正釐清中。

衛生局呼籲民眾若有購買上述香辣油產品請立即停止食用，並攜帶商品及發票至鄰近全聯門市辦理退貨。

至於濟生公司已於3月8日初步提供使用保欣公司青辣椒粉原料製成產品及流向，正整理相關資料。

衛生局表示，後續會抽驗賣場、餐飲業、傳統市場等的市售辣椒粉（油）類產品，也針對校園及各通路稽查，有疑慮產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業。（編輯：陳正健）1130308

#全聯
#蘇丹紅
#辣椒粉
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
基隆進貨蘇丹紅豬肉乾90包 已回收44包
172.30.142.28