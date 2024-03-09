蘇丹紅辣椒粉食安風暴 監委啟動調查

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（中央社記者郭建伸台北9日電）監委田秋堇、林國明、蔡崇義今天指出，蘇丹紅辣椒粉原料售予包含濟生股份有限公司在內多家下游廠商，添加於多種調味料及食品，且於各賣場通路販售，引發食品安全疑慮，對此甚表關切重視，已啟動調查。

田秋堇、林國明、蔡崇義今天透過新聞稿指出，根據報導，雲林縣政府接獲民眾舉報，濟生股份有限公司斗六廠生產的紅辣椒粉、黑胡椒顆粒，含有工業用染料「蘇丹紅」，經相關機關追查發現，是緣自於新北市保欣企業股份有限公司自中國進口紅辣椒原料，檢出具致癌性蘇丹色素。

監委指出，該等紅辣椒原料已售予包含濟生股份有限公司在內多家下游廠商，添加於調味料、麻辣湯粉、辣味餅乾、豬肉乾、咖哩粉、胡椒粉等多種食品中，且於國內各賣場通路販售，引發食品安全疑慮。

監委指出，國內連續爆發多起含有致癌性蘇丹紅紅辣椒原料食安事件，主管機關對食品業者監督管控機制是否失靈，且現行食品安全衛生管理法，僅規定上市、上櫃食品業者須自行設置實驗室，從事自主檢驗，是否研議或要求其餘未上市櫃業者，亦建立有關食品檢驗機制及檢驗資料登錄追蹤系統。

監委指出，針對未上市櫃資本額較小的食品業者廠商製造食品，如何實施檢測，以加強品質管控，以及食品安全資訊網有無應予檢討研修之處，相關機關對本次食安事件之稽查機制及後續因應防範措施為何，監察院對此甚表關切及重視，已啟動調查，將一併深入瞭解釐清。（編輯：郭無患）1130309