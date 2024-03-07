蘇丹紅食安風暴 全國學校禁用辣椒粉咖哩粉 逾半縣市未明訂期限

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（中央社台北7日電）蘇丹紅辣椒粉風暴擴大，全國22縣市相繼宣布暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料，其中10縣市明確訂出禁用期限，12縣市沒有設限，六都中也僅台中市未明訂禁用期限。

新北市昨天率先宣布學校暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料後，全國其他21縣市陸續跟進禁用，台北市明訂禁用期限至3月31日，澎湖縣禁用至4月30日，台南市、高雄市、新北市、桃園市、嘉義縣、新竹市、基隆市等7縣市禁用3個月，台東縣本學期禁用。

台中市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、屏東縣、金門縣、連江縣等12個縣市，僅宣佈暫緩使用，未明訂禁用期限。

另在禁用場域上，多數縣市僅提及學校，但台南市、高雄市明確規範學校、護理之家、社福、醫療、長照機構等場域禁用，屏東縣是學校、醫療及長照機構，嘉義縣是學校、社福機構等有供餐性質單位，花蓮縣及宜蘭縣則是要求團膳業者暫緩使用。（編輯：謝雅竹）1130307