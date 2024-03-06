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蘇丹紅風波延燒 學校午餐禁用辣椒粉縣市一次看【不斷更新】

2024/3/6 19:44（3/6 20:18 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社網站）含蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，新北市6日率先宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，台北市、台中市、彰化等縣市也陸續跟進。中央社整理各縣市資訊供讀者了解。

 台北市

台北市教育局6日晚間表示，儘管目前未查獲含蘇丹紅的辣椒粉流向團膳廠商，但考量各縣市仍在持續清查，即起至31日，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊等調味料。

 新北市

新北市教育局6日表示，即起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，以確保營養午餐安全無虞，並將與學校將本案列為團膳稽核重點項目。3個月後將再評估是否解禁。

 台中市

台中市教育局表示，各校營養午餐即起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，確定食安疑慮解除後，再行評估恢復使用。

 彰化縣

彰化縣教育處宣布，即起學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味料，待衛福部調查結果再評估後續使用狀況。

（編輯：曹亞沿）1130306

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蘇丹紅風暴 中市學校午餐暫緩使用辣椒粉咖哩粉
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