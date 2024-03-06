蘇丹紅風波延燒 學校午餐禁用辣椒粉縣市一次看【不斷更新】
2024/3/6 19:44（3/6 20:18 更新）
（中央社網站）含蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，新北市6日率先宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，台北市、台中市、彰化等縣市也陸續跟進。中央社整理各縣市資訊供讀者了解。
台北市
台北市教育局6日晚間表示，儘管目前未查獲含蘇丹紅的辣椒粉流向團膳廠商，但考量各縣市仍在持續清查，即起至31日，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊等調味料。
新北市
新北市教育局6日表示，即起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，以確保營養午餐安全無虞，並將與學校將本案列為團膳稽核重點項目。3個月後將再評估是否解禁。
台中市
台中市教育局表示，各校營養午餐即起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，確定食安疑慮解除後，再行評估恢復使用。
彰化縣
彰化縣教育處宣布，即起學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味料，待衛福部調查結果再評估後續使用狀況。
（編輯：曹亞沿）1130306
- 2024/03/06 19:47
- 2024/03/06 19:44
- 蘇丹紅風波延燒 學校午餐禁用辣椒粉縣市一次看【不斷更新】2024/03/06 19:44
- 2024/03/06 19:33
- 2024/03/06 18:54
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
蘇丹紅風暴 中市學校午餐暫緩使用辣椒粉咖哩粉