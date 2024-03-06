蘇丹紅風波延燒 學校午餐禁用辣椒粉縣市一次看【不斷更新】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）含蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，新北市6日率先宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，台北市、台中市、彰化等縣市也陸續跟進。中央社整理各縣市資訊供讀者了解。

台北市

台北市教育局6日晚間表示，儘管目前未查獲含蘇丹紅的辣椒粉流向團膳廠商，但考量各縣市仍在持續清查，即起至31日，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊等調味料。

新北市

新北市教育局6日表示，即起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，以確保營養午餐安全無虞，並將與學校將本案列為團膳稽核重點項目。3個月後將再評估是否解禁。

台中市

台中市教育局表示，各校營養午餐即起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，確定食安疑慮解除後，再行評估恢復使用。

彰化縣

彰化縣教育處宣布，即起學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味料，待衛福部調查結果再評估後續使用狀況。

（編輯：曹亞沿）1130306