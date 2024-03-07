新北營養午餐禁胡椒粉 醫院長照社福機構跟進停用3個月
2024/3/7 21:48（3/7 22:08 更新）
（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府今晚表示，中國製蘇丹紅辣椒粉流竄全台，除咖哩粉、辣椒粉，營養午餐今天也暫時禁用胡椒粉；另通知醫療、長照、護理、社福機構，比照學校自主暫停使用上述調味料。
市府教育局晚間發布新聞表示，7日接獲有業者生產之白胡椒粉，使用有疑慮之辣椒粉原料。為保障學童營養午餐權益，即日起，除暫緩使用辣椒粉及咖哩粉，也暫緩使用胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉），3個月後再評估是否解除。
衛生局也發布新聞表示，今天通知新北市醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構等，自主預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉（包含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香料3個月，後續視食安疑慮解除後，再評估恢復使用。
衛生局表示，為保護年長者及免疫低下等族群，全新北共有醫院、產後護理之家、一般護理之家176家，另有社福機構包括老人、身障、兒少機構240家。已通知要求所有機構自律，暫停使用上述調味料及其製品。（編輯：張銘坤）1130307
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