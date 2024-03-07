更多編輯台推薦新聞：
海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

簡嘉誠「青空下的追風少年」摘日本國際漫畫賞金獎 評審全票肯定
文化

簡嘉誠「青空下的追風少年」摘日本國際漫畫賞金獎 評審全票肯定

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通
生活

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅6/93
首頁 / 生活

中國蘇丹紅辣椒粉流竄 衛福部：加強宣導業者自主送驗

2024/3/7 12:15（3/7 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院社會福利及衛生環境委員會7日邀請衛福部長薛瑞元（左）、食藥署長吳秀梅（右）等就「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」進行專題報告，並備質詢。中央社記者曾以寧攝 113年3月7日
立法院社會福利及衛生環境委員會7日邀請衛福部長薛瑞元（左）、食藥署長吳秀梅（右）等就「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」進行專題報告，並備質詢。中央社記者曾以寧攝 113年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北7日電）含蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，國民黨籍立委王育敏今天建議，比照2013年毒澱粉事件，鼓勵大型食品業者自行送驗出具證明。衛福部長薛瑞元說，將加強宣導，並找法源研議行政手段。

立法院今天舉行第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第4次全體委員會議「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」，由衛生福利部長薛瑞元進行專題報告及備詢。

含致癌物蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，立委王育敏今天在質詢時指出，有連鎖早餐店人員向自己反映，總公司雖然有宣導不要使用問題辣椒粉，但沒有強制力，可能還是有食安上的風險，等待食藥署查驗、公告再通知，又需要很多時間，若後市場由大型連鎖業者自主送驗，可以加快整體查驗速度。

王育敏說，辣椒粉性質特殊，很多小吃都會用到，建議可比照2013年毒澱粉事件時，當時毒澱粉也是應用性廣泛，後來從飲料店、小吃攤、肉圓店，都自主貼出報告，證明自己沒有使用；且當時加上行政裁罰，若自主送驗、公告後又被查有問題，會開罰業者。

王育敏建議，「食安要做好，也要提升業者自主性」，不然出現系統性風暴時，以政府人力由上而下查驗，速度不夠，因此可呼籲大型食品供應廠商自主送驗、公告證書，以證明自己使用的辣椒產品內確實不含蘇丹紅，加快速度，也讓下游廠商可以往上要求，要求出具證明，加上由下而上的力量，盡快讓風暴收尾。

薛瑞元說，從一開始就有自主送驗措施，也有通知食品業者、對廠商做出建議，但廠商可能沒有收到建議，目前也沒有配合行政手段。

對於王育敏建議搭配行政手段。薛瑞元說，涉及處分部分，需要法源依據，因此要再由食品藥物管理署研議；但勸導、輔導部分，可以馬上進行。

至於是否會擴大成當年毒澱粉事件，薛瑞元說，當年自己不在衛福部，無法討論、類比。（編輯：李亨山）1130307

進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，國民黨立委王育敏（圖）4日表示，這次屬於系統性食安問題，邊境查驗沒有守好，問題原料食品長驅直入，大量台灣產品遭受波及，呼籲將含致癌物原料型產品白紙黑字明定入高風險名單。中央社記者陳婕翎攝 113年3月4日
進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，國民黨立委王育敏（圖）4日表示，這次屬於系統性食安問題，邊境查驗沒有守好，問題原料食品長驅直入，大量台灣產品遭受波及，呼籲將含致癌物原料型產品白紙黑字明定入高風險名單。中央社記者陳婕翎攝 113年3月4日
#王育敏
#薛瑞元
#衛福部
#蘇丹紅
延伸閱讀
蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？蘇丹紅風波 教部：配合查緝評估暫緩有疑慮調味料雙北等縣市營養午餐禁辣椒粉 薛瑞元：尊重地方蘇丹紅食安風暴 莊翠雲：財政部可提供發票追流向
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇丹紅食安風暴 莊翠雲：財政部可提供發票追流向
172.30.142.49