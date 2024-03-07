蘇丹紅風波延燒藍指食品管理落後 綠：勿政治解讀

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北7日電）含蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，國民黨立法院黨團今天呼籲政府上緊發條，還給民眾安心的飲食環境。立委葛如鈞說，現在的食品管理還落後停留在「石器時代」，希望政府有效檢討，導入先進思維和科技，趕快補救食安風險。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，食安零容忍、食安不分政黨及黨派，關於 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無 致癌 證據） 看更多 關閉 這件事情，民進黨雖然是執政黨，但監督食安也不容許有任何的鬆懈，大家也不要從政治去解讀各地方政府的作為，因為如果開啟這樣從政治來解讀食安的話，這又開一個政治介入食安的新戰場。

吳思瑤表示，面對食安大家要非常嚴謹，讓政治力不要介入食安，同時也要嚴格自我要求，真正做到零容忍，大家不要做更多政治操作，她也不想要用這樣的方式去解讀，因為如果用政治的思維來解讀，會讓這樣一個惡性循環持續上演，她不樂見此事，也不利檢視未來的精進方案。

國民黨團今天於黨團記者室召開「蘇丹紅爆不完，政府把關不力難辭其咎！」記者會，黨團副書記長張嘉郡主持，立委蘇清泉、涂權吉、葛如鈞、徐巧芯、邱鎮軍出席。

張嘉郡說，食安問題層出不窮，到底還有多少食安未爆彈。她質疑，中央怠惰，螺絲鬆了，累死地方，難道食安問題只能由地方政府自力救濟。

涂權吉指出，政府過去認為食安成效做得非常好，自誇食安五環，但蘇丹紅風波顯示「牛皮吹破了」，政府把關失靈，如果不是因為民眾檢舉及地方政府的查緝，這事情不會爆發出來，食安五環只剩最後一環，也就是全民監督，其他都失靈了。他也質疑，政府螺絲鬆了，要趕快上緊發條，還給民眾安心的飲食環境。

葛如鈞表示，事件已經發生這麼久了，食藥署才在網站設置「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，試問外界如何相信沒有食安疑慮。

他說，現在的食品管理還落後停留在「石器時代」，政府應有效檢討，導入先進思維和科技，趕快補救食安風險，避免事件再發生，台灣是科技之島，科技不僅可以用於防詐，也可以導入生活環境安全中，用於食品管理防毒。

徐巧芯說，問題品項清單公布出來後，至今是否都已下架、清查完畢，有無漏網之魚，她查了一下，發現在網路商店都還買得到，中央應盡速處理，不要讓民眾仍陷於食安風險。

邱鎮軍也表示，不只市面上流通的問題物品應下架，網路平台上的東西也要處理，他覺得政府的動作慢，應儘速提出積極有效的做法，趕緊上緊發條，維護食品安全。（編輯：蘇龍麒）1130307