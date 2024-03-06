翁曉玲提案總統大選改二輪投票 吳思瑤：請研讀憲法條文 別異想天開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）國民黨立委翁曉玲提修法，將現行總統大選一輪投票制，改為二輪投票制，避免產生少數政府，以符合民主原則。民進黨團幹事長吳思瑤表示，尊重各立委的提案權，但立委拋出任何一個言論，真的不能如此異想天開、天方夜譚。

2024總統大選結果，民進黨總統副總統當選人賴清德、蕭美琴共獲558萬6019票、得票率40.0503%。由於賴清德得票未過半，民進黨在立法院也未取得過半數席次，也引發民間對於「少數政府」的討論。

現行總統副總統選罷法規定，選舉結果以候選人得票最多一組為當選。國民黨立委翁曉玲參考法國、奧地利等案輪投票制的規定，提案修正總統副總統選罷法部分條文，將現行總統大選的一輪投票制規定，改為二輪投票制。

翁曉玲的提案內容指出，總統大選選舉結果，候選人得票數須過半，且其得票數須達選舉人總數20%以上，才能當選。如果第一輪選舉未有候選人得票過半時，則於14天後展開第二輪投票；第二輪投票則由第一輪得票最高票的前兩組候選人，並以得票最多的一組當選。

以2024總統大選為例，總統副總統選舉人人數為1954萬8531人，投票數1404萬8310人。如果要在第一輪就當選，至少取得超過選舉人總數20%以上的約391萬票，以及投票數過半的約702萬票的門檻。

翁曉玲在提案說明指出，當選的正副總統得票率皆不超過50%，甚至低於其他候選人得票的總和，以及所屬政黨於國會席次未過半時，即出現少數政府的困境，缺乏穩固的民意基礎，有代表性不足的問題，國家治理恐陷入難題，引發憲政危機。

翁曉玲表示，現行憲法增修條文，並未明文規範總統選取採一輪投票、二輪投票或多輪投票制，僅要求由候選人得票最高的一組當選，由此可知，總統選舉投票方式採二輪投票制，並非憲法所不許。

民進黨立法院黨團幹事長、立委吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對翁曉玲提案要將總統選舉改為兩輪制，是否會增加社會成本等議題，作相關回應。

吳思瑤說，尊重各立委的提案權與主張的權利，但她很好奇，翁曉玲是法學博士，讀的憲法是哪一個版本，可以仔細研讀中華民國憲法增修條文第2條條文規定，而且如果選舉方式改變，不僅需要相當的社會對話，也要進一步試算因為選制改變，會影響、耗費的社會成本等。

吳思瑤認為，任何一個立委拋出任何一個言論，真的不能如此異想天開、天方夜譚，基本一些專業問政上要做的各種資料考證，都應當要做到，而總統選舉剛選完，國民黨立委在立法院表現，民眾感受到非常遺憾，因為他們在問政上呈現理盲、法盲、科學盲，這種問政品質有助於國民黨提升其政黨形象嗎。

吳思瑤質疑，現在提想要改變總統選制，這樣就有利於國民黨未來總統大選的競爭力嗎，國民黨應當好好把眼前的要務，即自己本分的政治工作做好，才是最基本、最重要的。

中華民國憲法增修條文第2條規定，總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之，自中華民國85年第9任總統、副總統選舉實施。總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選。在國外的中華民國自由地區人民返國行使選舉權，以法律定之。（編輯：蘇龍麒）1130306