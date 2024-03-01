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藍委指質詢關係是上對下 陳建仁反駁一度場面火爆

2024/3/1 18:37（3/1 19:12 更新）
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國民黨立委翁曉玲1日在立法院質詢行政院長陳建仁，場面一度火爆。（圖取自國會頻道YouTube頻道youtube.com）
國民黨立委翁曉玲1日在立法院質詢行政院長陳建仁，場面一度火爆。（圖取自國會頻道YouTube頻道youtube.com）
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（中央社記者郭建伸台北1日電）國民黨立委翁曉玲今天在立法院質詢時表示，看守政府不宜推動重大政策與法案，並指質詢的關係是「上對下」，還數度打斷行政院長陳建仁發言。陳建仁反駁「質詢是上對下嗎？」場面一度火爆。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨新科立委翁曉玲質詢時先表示，希望陳建仁尊重她的質詢權，不希望發生行政院長跟立委搶話的場景。隨後，翁曉玲便直言目前行政院屬於「看守政府」，不適合人事任命、推動重大政策法案，這屬於憲政學理常識。

陳建仁搖頭表示，哪一條法律有定義看守政府，他不同意翁曉玲所言，因為目前內閣還是繼續做事，如果照翁曉玲所言，「這就是失職的內閣」。

質詢過程中，陳建仁欲解釋翁曉玲的質疑，但翁曉玲數度打斷陳建仁，並表示她沒有請陳建仁回答。翁曉玲表示，他們是新民意產生的立委，沒必要詢問目前行政院推動的法案，她不想看到行政院利用剩餘價值推動過去8年沒完成的政策，並指若陳建仁不是下任院長，「我豈不是白費口舌？」

不過當翁曉玲詢問禁團令法源依據為何時，陳建仁則反嗆，若照翁曉玲所言，部會跟行政院長的回應都不算數，「你今天是在浪費時間」。

翁曉玲則動怒要求陳建仁注意發言，「這是反質詢嗎？」並表示質詢的關係是上對下，行政院長是來國會殿堂接受立委質詢施政問題。

此話一出，陳建仁則反駁「質詢是上對下嗎？」並詢問坐在主席台上的立法院長韓國瑜，質詢是否屬於上對下關係，場面一度火爆。

韓國瑜則趕緊要求質詢時間先暫停，並說明是行政院向立法院負責，還請立委跟官員互相尊重。（編輯：林興盟）1130301

#行政院長
#陳建仁
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