數位身分證喊卡廠商求償 陳建仁：2.8億元以下

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（中央社記者王揚宇台北5日電）行政院在2021年宣布暫緩推動換發數位身分證，廠商為此提出履約爭議，後續調解求償金額。行政院長陳建仁今天受訪表示，工程會與廠商協商後已達成協議，金額希望能在新台幣2.8億元以下。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。有關數位身分證喊卡廠商求償議題，陳建仁會前接受媒體聯訪表示，去年媒體曾報導，廠商求償10億元，當時他說沒有全民買單的事情，此案經過行政院公共工程委員會與廠商協商討論後，現已達成協議，希望能夠在2.8億元以下。

陳建仁表示，對於數位身分證的問題，牽涉到個人資料保護，因此政府審慎研議設置條件，2021年因為這樣的顧慮，政府暫緩施行數位身分證。

陳建仁說，至於是否有需要推動新式身分證，在各界討論過程中，政府也按照憲法法庭的解釋，需要對個人資料保護設立一個獨立監督機制，政府因此在籌備個資保護委員會，未來成立後將再與相關部會討論是否有推動新式身分證的必要性，政府會繼續研議，來看最後的決定。

數位身分證政策因應國家數位發展需求，但境外資訊攻擊日益劇烈，民眾對於個資保護也相當重視，所以經學者、專家、立委及民間團體對個資問題提出討論後，行政院在2021年1月21日院會決定暫緩換發新式身分證計畫，待凝聚社會共識，並研議完備法制及相關政策配套後再推動。（編輯：郭無患）1130305