數位身分證喊卡遭求償 林右昌：停損金額已降到最低
2024/3/5 10:00（3/5 10:19 更新）
（中央社記者陳俊華台北5日電）數位身分證暫緩推動換發，廠商求償後調解金額約新台幣2.8億元。內政部長林右昌今天說，待法制作業配套完畢後，將配合政策進行；感謝工程會折衝、協商，將停損金額降到最低，已經是最好結果。
數位身分證政策因應國家數位發展需求，但境外資訊攻擊日益劇烈，民眾對於個資保護也相當重視，經學者、專家、立委及民間團體對個資問題提出討論後，行政院在2021年1月21日院會決定暫緩換發新式身分證計畫，待凝聚社會共識，並研議完備法制及相關政策配套後再推動。
立委昨天質詢時，關切行政院在2021年宣布暫緩推動換發數位身分證，廠商為此提出履約爭議，後續調解結果求償金額。行政院公共工程委員會主任委員吳澤成表示，今年1月已經調解成立，經過調解後，整體調解金額應該落在新台幣2.8億元以下。
立法院會今天進行施政總質詢，邀行政院長陳建仁率內閣官員列席備詢。林右昌會前受訪表示，這部分配合行政院整體政策規劃，暫緩後也做了相關準備與配套，社會上比較關心個資問題，立專法也是社會期待與要求。
林右昌說，會等法制相關作業配套完畢後，內政部再配合政策進行；過程中已採購相關機器預作準備，機器也需要維護，但目前因無法立即使用，他認為這不算是賠償，反而是把原本要停損的金額降到最低，感謝工程會與相關單位折衝、協商，「2億多的金額已經是最好結果」。
至於520後的去留，林右昌說，這部分要問未來的總統與行政院長。（編輯：張良知）1130305
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