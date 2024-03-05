金門快艇案 陳建仁盼中國理性務實一起協商

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（中央社記者王揚宇台北5日電）對於中國快艇闖金門海域翻覆致2死，行政院長陳建仁今天受訪說，呼籲中國應理性務實一起協商，對家屬做最好的保障，也使金廈海域能更加和平穩定。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，針對金門快艇案作相關說明。

陳建仁說，「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）進入台灣禁限制水域，海巡署本來就應該依法驅離，做相關檢查，但也很遺憾，在檢查跟驅離的過程中，不幸發生漁船翻覆事件，令人感到遺憾

陳建仁表示，海委會跟陸委會都有在第一時間，對受難的死者與其家屬，提供必要的資訊說明及撫慰相關措施，會在這方面繼續加強。

陳建仁表示，本案已進入司法偵辦中，相信檢察官一定會做最好調查，希望大家相信司法，讓事實真相能夠大白。

陳建仁認為，金廈海域是能夠和平穩定、能夠保障漁民權利跟海域安全，兩岸都需要共同努力，才有辦法確保這樣的情況，呼籲中國應該要理性務實地來一起協商，對家屬做最好的保障，也讓金廈海域能夠更加和平穩定，使漁民在那裡有捕魚的權益，也要讓所有不法漁船得到足夠的管制與驅離，這是雙方都一定要負的責任，大家一起努力才能確保雙方民眾權益。（編輯：蘇龍麒）1130305