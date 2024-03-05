藍提藐視國會罪 陳建仁：尊重立委質詢深入溝通

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（中央社記者王揚宇台北5日電）國民黨立法院黨團提國會改革草案，藐視國會最重關3年。行政院長陳建仁今天受訪說，在質詢過程中，行政院一向很尊重國會跟立委，大家應該要彼此尊重、深入溝通，使施政內容讓民眾充分了解。

國民黨團4日提出國會改革相關法案，對於藐視國會的罰則，國民黨團提案指出，被質詢人質詢的答復，不得超過質詢範圍，也不得作虛偽不實的陳述，違反規定且情節重大者，經院會決議送司法機關，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。

陳建仁表示，行政院對於立法院的質詢，在施政上需要負責任是憲法所規定的，行政院應該按照憲法規定做相關施政報告及接受必要的質詢。

陳建仁接著說，在質詢過程中，一向都很尊重國會跟立委的質詢，也有必要在立委不了解事實真相時，跟立委深入交換意見，讓立委能夠了解，也讓全民能夠了解。彼此互相尊重、就事論事，讓事理更加明白，他認為有這個必要，而且理性問政是民主社會應該有的表現。

陳建仁表示，行政院會和立法院一起努力，希望讓所有在立法院的質詢，都能真正符合民主的真諦，也讓民眾可以了解施政內容；在這過程中，大家應該要彼此尊重、深入溝通，使所有的施政內容讓民眾能夠充分了解。（編輯：張良知）1130305