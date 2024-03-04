藍擬推藐視國會罪 綠：改革非擴權要權責相符

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院新會期各常設委員會議程今天起展開。針對國民黨團擬推動藐視國會罪，民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，權責相符是國會改革重要原則，國會改革更不是國會擴權，要從自身的自律做起，否則無法為社會接受。

立法院新會期各常設委員會議程今天起展開，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受媒體聯訪，就藍營擬推動藐視國會罪等議題，作出回應。

吳思瑤說，權責相符是國會改革很重要的原則，若要擴充國會自身的權力，必然也要同等檢視國會的專業性，有無履行國會議員專業問政的責任，但遺憾的是，國民黨的國會改革就只是國會擴權，大家看到很多國民黨立委在總質詢上的表現，到底是官員藐視國會，還是國會議員在藐視官員。

吳思瑤說，如果國民黨要強行推動藐視國會罪，是否同時要檢視、檢討現行國會議員過當利用職權，藐視官員的不對等現象。回到事件本質，國會改革不是國會擴權，要從自身的自律開始做起，否則完全無法為社會所接受。

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此外，媒體報導，針對卸任政要的安全維護，依據中央政府機關首長及特定人士安全警衛派遣作業規定，特定人士的安全警衛派遣期限1年，但實務上申請卻變相長期化，包括前副總統連戰、蕭萬長、呂秀蓮等人均申請多年，是否要進行調整。

吳思瑤說，她個人認為，相關單位應檢視是否有持續進一步精進的必要，否則讓特例成為常態，在法規作業上可能會形成困擾。（編輯：翟思嘉）1130304