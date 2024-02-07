臺灣通史新書發表會 連戰滿頭白髮現身全家齊聚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北7日電）前副總統連戰今天在妻子連方瑀的陪同下，出席「臺灣通史（原文＋白話文）」新書發表會，連震東先生文教基金會執行長連惠心致詞時表示，年輕世代幾乎與歷史脫節，盼透過白話文版本，保留並紀念這段台灣歷史。

財團法人連震東先生文教基金會、連雅堂先生教育基金會今天舉辦「臺灣通史（原文＋白話文）」新書發表會，久未公開露面、88歲的前國民黨主席連戰在連方瑀陪同下，戴口罩坐輪椅到現場，連戰長女連惠心、次女連詠心，長子、國民黨副主席連勝文等人，都到場陪同。

此外，前行政院長劉兆玄、前考試院長關中、前監察院長錢復，以及前國民黨副主席林豐正等人都到場；連戰在連惠心致詞至一半時進場，現場響起熱烈掌聲。

連惠心致詞時談到重新出版「臺灣通史」的心情時說，2021年是臺灣通史發表100年，當時就在思考現代人讀不懂文言文的問題，此後邀請18名教授幫忙翻譯潤稿；她指出，年輕世代幾乎與歷史脫節，尤其是政府不斷修改課綱亦是一大問題，盼透過出版行動拋磚引玉。

對於台中市政府與食藥署複驗同一批台糖豬肉片，皆檢出西布特羅。連勝文在會前受訪表示，政府官員應站在保護民眾權益的立場，確保民眾食的安全，結果卻看到民進黨政府，反而先質疑吹哨者及驗出瘦肉精的單位，甚至不惜攻擊批判，讓他百思不得其解。

媒體問及前國安會秘書長蘇起，批評前總統馬英九「愛管小事，沒有大格局」。連勝文說，他認為應該活在當下，針對現有問題進行檢討，才會知道未來怎麼做；馬英九基本上已退休，任內許多作為及風風雨雨，大家都有不同看法，這部分就讓歷史學家評斷。

連勝文不滿羅姓網友貼文指「跪著舔中」等語，並標註連勝文，提告求償新台幣50萬元；台北地方法院認為，羅姓網友對可受公評之事做適當評論，判決連勝文敗訴，可上訴。

對此，連勝文表示，一定會上訴，保護個人的人格權、名譽權，絕對不會退讓，不相信民進黨的手可以伸進每個法院，他一定會堅持到底。（編輯：蘇志宗）1130207