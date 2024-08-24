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連戰夫婦60周年鑽石婚宴 連方瑀告白下輩子仍做牽手

2024/8/24 21:42（8/24 21:59 更新）
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前副總統連戰（左）與夫人連方瑀（右）24日晚間在台北舉辦結婚60週年的鑽石婚宴，台中市長盧秀燕（中）到場祝福連戰松柏常青，與夫人白首偕老。（連戰辦公室提供）中央社記者王承中傳真 113年8月24日
前副總統連戰（左）與夫人連方瑀（右）24日晚間在台北舉辦結婚60週年的鑽石婚宴，台中市長盧秀燕（中）到場祝福連戰松柏常青，與夫人白首偕老。（連戰辦公室提供）中央社記者王承中傳真 113年8月24日
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（中央社記者王承中台北24日電）前副總統連戰夫婦今天舉辦結婚60周年「鑽石婚宴」，連方瑀深情告白喊「希望下輩子仍成為連戰的牽手」。台中市長盧秀燕則表示，祝福連戰松柏長青，與夫人白首偕老，但對於是否參選國民黨主席，盧秀燕並未回答。

前副總統連戰今天晚間在台北寒舍艾美酒店席開20桌，舉辦結婚60周年「鑽石婚宴」，現場除國民黨副主席連勝文等連家子女，包括前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前國民黨主席吳伯雄與洪秀柱，以及立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑等藍營要角，均到場慶賀。

前總統馬英九因身體微恙未出席，人在美國未到場的國民黨主席朱立倫，以及新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘則贈送花籃祝賀；宴會現場準備5層蛋糕，投影幕呈現「相信愛情60周年」文字，及一幅「壽比南山不老松，福如東海長流水」對聯。

連戰妻子連方瑀在致詞時，感謝嘉賓撥冗出席連戰與她結婚60年的「鑽石婚」，她代表全家表達最誠摯的歡迎和最由衷的感謝。

前副總統連戰夫婦24日在台北舉辦結婚60週年「鑽石婚宴」，連方瑀（圖）致詞時向連戰深情告白，希望下輩子再牽手。（連戰辦公室提供）中央社記者王承中傳真 113年8月24日
前副總統連戰夫婦24日在台北舉辦結婚60週年「鑽石婚宴」，連方瑀（圖）致詞時向連戰深情告白，希望下輩子再牽手。（連戰辦公室提供）中央社記者王承中傳真 113年8月24日

連方瑀提到，60年來，連戰就像一棵茁壯的大樹，日以繼夜為全家遮風擋雨，2萬多個日子，一起分享無數的歡樂時光，也共同度過許多艱難時刻。連戰和她始終相濡以沫，攜手同行，尤其是連戰生病後，兩人更是互相扶持，深刻體會「少年夫妻老來伴」的意義。

連方瑀也向連戰深情告白，「戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴，因為有你，我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手」。

王金平在會前受訪時表示，他要恭喜連戰「鑽石婚」並同時已90歲高齡，可謂雙喜臨門，祝福連戰身體更健康，家庭更和樂圓滿；盧秀燕則回應，祝福連戰松柏常青，與夫人白首偕老。

對於是否參選國民黨主席，盧秀燕沒有回答即步入餐宴現場。而先前表態支持盧秀燕的王金平，對於媒體詢問「盧秀燕選總統前，是否應先選黨主席」，王金平則說明，「這個我沒有去研究，不做任何發言」。

另外，洪秀柱指出，每一位願意為黨承擔重任的人，她都肯定支持，有的人認為總統、黨主席合在一起，比較沒問題，但也有人認為，每一個人把自己的職務、分寸搞得很清楚，也不會有很大的問題，仁智互見。（編輯：張若瑤）1130824

連戰女兒連詠心（右）開心出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
連戰女兒連詠心（右）開心出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
連戰次子連勝武（左）出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
連戰次子連勝武（左）出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前國民黨主席洪秀柱（後右2）應邀出席，受訪時祝福連戰夫婦長命百歲、百年好合。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前國民黨主席洪秀柱（後右2）應邀出席，受訪時祝福連戰夫婦長命百歲、百年好合。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前立法院長王金平（中）應邀出席，進場前向現場媒體揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前立法院長王金平（中）應邀出席，進場前向現場媒體揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
立法院長韓國瑜（右）應邀出席。中央社記者翁睿坤攝　113年8月24日
立法院長韓國瑜（右）應邀出席。中央社記者翁睿坤攝　113年8月24日
前國民黨主席連戰夫婦的鑽石婚宴，進場前向現場守候媒體揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前國民黨主席連戰夫婦的鑽石婚宴，進場前向現場守候媒體揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前國民黨副主席郝龍斌（前）受邀出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前國民黨副主席郝龍斌（前）受邀出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前考試院長關中（左）也到場參與。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前考試院長關中（左）也到場參與。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
基隆市長謝國樑（前）也應邀出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
基隆市長謝國樑（前）也應邀出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
台中市長盧秀燕（中）出席前國民黨主席連戰夫婦的鑽石婚宴。中央社記者翁睿坤攝　113年8月24日
台中市長盧秀燕（中）出席前國民黨主席連戰夫婦的鑽石婚宴。中央社記者翁睿坤攝　113年8月24日
前國民黨主席吳伯雄（前左）24日晚間應邀到台北寒舍艾美酒店出席前副總統連戰夫婦的鑽石婚宴，入場時神情開心。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
前國民黨主席吳伯雄（前左）24日晚間應邀到台北寒舍艾美酒店出席前副總統連戰夫婦的鑽石婚宴，入場時神情開心。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日
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