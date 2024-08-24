連戰夫婦60周年鑽石婚宴 連方瑀告白下輩子仍做牽手

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（中央社記者王承中台北24日電）前副總統連戰夫婦今天舉辦結婚60周年「鑽石婚宴」，連方瑀深情告白喊「希望下輩子仍成為連戰的牽手」。台中市長盧秀燕則表示，祝福連戰松柏長青，與夫人白首偕老，但對於是否參選國民黨主席，盧秀燕並未回答。

前副總統連戰今天晚間在台北寒舍艾美酒店席開20桌，舉辦結婚60周年「鑽石婚宴」，現場除國民黨副主席連勝文等連家子女，包括前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前國民黨主席吳伯雄與洪秀柱，以及立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑等藍營要角，均到場慶賀。

前總統馬英九因身體微恙未出席，人在美國未到場的國民黨主席朱立倫，以及新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘則贈送花籃祝賀；宴會現場準備5層蛋糕，投影幕呈現「相信愛情60周年」文字，及一幅「壽比南山不老松，福如東海長流水」對聯。

連戰妻子連方瑀在致詞時，感謝嘉賓撥冗出席連戰與她結婚60年的「鑽石婚」，她代表全家表達最誠摯的歡迎和最由衷的感謝。

前副總統連戰夫婦24日在台北舉辦結婚60週年「鑽石婚宴」，連方瑀（圖）致詞時向連戰深情告白，希望下輩子再牽手。（連戰辦公室提供）中央社記者王承中傳真 113年8月24日

連方瑀提到，60年來，連戰就像一棵茁壯的大樹，日以繼夜為全家遮風擋雨，2萬多個日子，一起分享無數的歡樂時光，也共同度過許多艱難時刻。連戰和她始終相濡以沫，攜手同行，尤其是連戰生病後，兩人更是互相扶持，深刻體會「少年夫妻老來伴」的意義。

連方瑀也向連戰深情告白，「戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴，因為有你，我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手」。

王金平在會前受訪時表示，他要恭喜連戰「鑽石婚」並同時已90歲高齡，可謂雙喜臨門，祝福連戰身體更健康，家庭更和樂圓滿；盧秀燕則回應，祝福連戰松柏常青，與夫人白首偕老。

對於是否參選國民黨主席，盧秀燕沒有回答即步入餐宴現場。而先前表態支持盧秀燕的王金平，對於媒體詢問「盧秀燕選總統前，是否應先選黨主席」，王金平則說明，「這個我沒有去研究，不做任何發言」。

另外，洪秀柱指出，每一位願意為黨承擔重任的人，她都肯定支持，有的人認為總統、黨主席合在一起，比較沒問題，但也有人認為，每一個人把自己的職務、分寸搞得很清楚，也不會有很大的問題，仁智互見。（編輯：張若瑤）1130824

連戰女兒連詠心（右）開心出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日

連戰次子連勝武（左）出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日

前國民黨主席洪秀柱（後右2）應邀出席，受訪時祝福連戰夫婦長命百歲、百年好合。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日

前立法院長王金平（中）應邀出席，進場前向現場媒體揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日

立法院長韓國瑜（右）應邀出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日

前國民黨主席連戰夫婦的鑽石婚宴，進場前向現場守候媒體揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日

前國民黨副主席郝龍斌（前）受邀出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日

前考試院長關中（左）也到場參與。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日

基隆市長謝國樑（前）也應邀出席。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日

台中市長盧秀燕（中）出席前國民黨主席連戰夫婦的鑽石婚宴。中央社記者翁睿坤攝 113年8月24日