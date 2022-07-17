連戰日前小中風送醫 連方瑀：差點天人永隔

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（中央社記者王承中台北17日電）前副總統連戰日前因小中風住進台大醫院治療。連戰妻子連方瑀透過文章表示，連戰3年內生3場大病，這次小中風剛好遇到救命恩人台大教授陳嫦芬幫助，立即送醫處理，才沒有讓她與連戰天人永隔。

連戰在6月時因病住進台大醫院治療，並已於6月25日出院返家休養。連戰辦公室今天轉發連戰妻子連方瑀文章「奇蹟」，連方瑀指出，這幾年連戰健康亮起紅燈，3年內生3場大病，第一次是心房纖維顫動，中風機率比一般人增加5倍，使用抗凝血劑降低中風的風險，但也增加出血機會。

連方瑀表示，連戰患有腎結石、攝護腺肥大以及後來發生的攝護腺癌，經過放射治療，經常發生血尿現象因而頻繁進出醫院治療，於是連戰常自行停用抗凝血劑，血尿現象雖然暫時消失，卻是造成這次發生小中風的原因。

連方瑀指出，6月10日，她與連戰游泳後到住家附近的髮廊洗髮，連戰突然「哎呀」一聲，整個人虛脫攤在椅子上，雙手冰涼，臉頰及身上冷汗直冒，量血壓為179，她原本決意立刻回家，再致電醫生詢問，但現在回想，如果她當時這樣做，可能連戰和她就要天人永隔了。

連方瑀表示，在準備回家之際，髮廊一名在洗髮的女士自我介紹是陳嫦芬，認為連戰的狀況很危險，要馬上送醫，並表示自己是台大教授與台大醫院很熟，要連戰趕快去台大急診，還邊打電話聯繫，並告訴她「趕快去台大急診室，陳世英主任在等你們」。

連方瑀表示，到了台大醫院急診室，陳世英已在門口等候，並將連戰送到急診室病床上量血壓，血壓高達238，她心驚膽跳、雙手發抖、四肢無力。連戰隨後被送入加護病房，經過檢察和相關治療，住院15天後出院回家修養。

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連方瑀指出，她感謝陳嫦芬的救命之恩，透過交談得知陳嫦芬當時是因為看牙晚了，才剛好到該髮廊洗髮，到髮廊看到連戰情況危急，雖然不相識，卻立刻拔刀相助。陳嫦芬說她是台南人，曾拿到6次連雅堂先生獎學金，她說，「感謝上帝，讓我們結了這個美善的緣分」。

連方瑀說，「我忽然間了悟到，我們的天父是如此眷顧我們」。天父在她們身上曾不只一次展現神蹟，兒子連勝文遭槍擊奇蹟生還，到連戰遇到救命恩人陳嫦芬及台大醫生全力救治，是「主的恩典」、「主的神蹟」，雖然她從未說過一句感謝的話，但主卻寬容地原諒她、沒有離棄她。（編輯：蘇志宗）1110717